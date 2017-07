Berlin (dpa/tmn) - Das 2015 erschienene «Splatoon» war zweifelsohne ein Überraschungshit auf der Wii U. Der Koop-Shooter von Nintendo mit hohem Spaßfaktor hat zahlreiche Fans gefunden, die sich nun auf die Fortsetzung für die Switch-Konsole freuen.

Grob gesprochen geht es bei dem Spiel, in dem mit Farbe statt mit Geschossen geballert wird, darum, mit Kampfgenossen (Inklings) ein Farb-Match zu gewinnen: In einem Revierkampf gilt es, eine Arena mit möglichst viel Farbe des eigenen Teams zuzuklecksen oder auch zuzurollern.

Bei «Splatoon 2» ist nach wie vor der Multiplayer Trumpf. Neben optischen Verbesserungen gibt es vor allem neue Primär- und Sekundärwaffen, aber auch neue Spielmodi: Dazu gehören etwa der Klecks-Doppler und Sepitox-Nebel, aber auch der Salmon Run und neue Arenen. Deutlich spürbar ist der Systemwechsel von Wii U zu Switch aber in punkto Steuerung, die direkter und intuitiver geworden ist. Das Spiel (ab sechs Jahren) kostet knapp 60 Euro.

Mit Playlink hat auch Sony ein neues System entwickelt, allerdings als Erweiterung für die Playstation 4 (PS4) konzipiert. Mit Hilfe von Apps kann man per Smartphone oder Tablet in das Spielgeschehen eingreifen.

Mit «That's you» ist nun auch der erste Partygame-Titel mit Playlink-Unterstützung erschienen. Dabei handelt es sich mehr um ein unterhaltsames Psycho-Quiz als um reine Wissensabfrage. Es geht bei dem Spiel darum, seine Mitstreiter möglichst genau einzuschätzen. Damit eignet es sich etwa als Kennenlernspiel - nicht nur bei Partys.

Es gibt zehn Spielkategorien von «Liebe» bis «Wildnis», zu denen bis zu sechs Spieler Fragen per Smartphone beantworten müssen. Spaßig ist die Einbindung der Smartphone-Kamera in das Spiel. Denn in den Spielrunden geht es dann etwa auch darum, die Grimassen eines Mitspielers möglichst genau nachzumachen. Der PS4-Titel hat keine Altersbeschränkung und kostet rund 20 Euro.

Gar nicht lustig, sondern bedrückend geht es in dem 2D-Sidescroller «Black: The Fall» aus den rumänischen Sand Sailor Studios zu, die damit wohl auch etwas Geschichtsbewältigung betreiben. Denn es ist kein Zufall, dass die Story in einem kommunistischen Überwachungsstaat spielt.