Berlin (dpa-infocom) - Spiele, die auf Cleverness setzen, stehen hoch im Kurs. Die iPhone- und iPad-Nutzer müssen Mord-Fälle lösen und ihr Allgemeinwesen aktivieren. Doch es gibt auch Games unter den Top-Apps, bei denen Action angesagt ist.

Wer ist der Mörder? Diese Frage beschäftigt Krimi-Freunde seit jeher. Bei dem Spiel «Cluedo» haben sie die Möglichkeit, selber in die Rolle des Detektivs zu schlüpfen. Dafür müssen sie nicht mehr zu Hause bleiben, sondern können sich mit der App (1,09 Euro) auch unterwegs auf die Spuren des Mörders begeben.

In die App-Charts hat zudem ein weiterer Spiel-Klassiker geschafft: «Stadt Land Fluss». Hier geht es um Cleverness und Allgemeinwissen. Den Takt geben Buchstaben an, die das Zufallsrad aussucht. Die Spieler müssen dann innerhalb kurzer Zeit Wörter in fünf verschiedenen Kategorien finden, die mit diesem Buchstaben beginnen. Wer schneller ist als seine Konkurrenten, gewinnt.

Auf dem iPad gewinnt «Deponia» (1,09 Euro) die Herzen der Spielfreunde. Auf sie warten haarsträubende Abenteuer mit der Figur Rufus, die aus einem Ort voller Schrott flüchten will. Zur Seite steht dem energischen Mann eine schöne Unbekannte. Gemeinsame müssen sie Gefahren überstehen, Schurken besiegen und dem Chaos entkommen.

Meistgekaufte iPhone-Games