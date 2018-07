Berlin (dpa-infocom) - «Plague Inc.», «Minecraft» oder «Bloons TD 6» halten die iOS-Nutzer noch immer bei Laune. Es gibt aber auch Spiele, die frischen Wind in die Charts bringen.

Auf die obersten zehn Plätze der meistgekauften iPhone-Games hat es zum Beispiel «Battleheart 2» geschafft. Das Sequel bietet den iOS-Nutzern wieder die Möglichkeit, ein Team von Helden zu führen. Mit ihnen kämpft man gegen gefährliche Monster, die Reflexe und Geschick auf die Probe stellen. Wer das actionreiche Abenteuer besteht, auf den warten größere Herausforderungen. Doch auch sie lassen sich meistern, wenn die Helden mit den richtigen Gegenständen ausgerüstet werden.

Seinen Platz behaupten konnte in dieser Woche «Farming Simulator 18». Das iPad-Spiel (5,49 Euro) ist ein Landwirtschaftssimulator, mit dem iOS-Nutzer ihre Fähigkeiten auf einem Bauernhof testen können. Und die Arbeit verlangt ihnen einiges ab: Sie müssen verschiedene Getreidesorten ernten, Vieh züchten und die Erzeugnisse auf einem Markt verkaufen. Um die Herausforderungen zu bewältigen, stellt das Spiel mehr als 50 Geräte zur Verfügung. Mit ihnen wird die Landwirtschaft leichter und abwechslungsreicher.

Weiterhin an der Spitze steht «Helix Jump». In dem kostenlosen Spiel sorgt ein springender Ball in einem spiralförmigen Turmlabyrinth für Abenteuer und schöne visuelle Effekte. Wer einmal beginnt, kann sich davon nicht losreißen. Das Spiel bietet zwar wenig Abwechslung, macht aber süchtig.

Meistgekaufte iPhone-Games