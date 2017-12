Dadurch, dass das eigentliche Spiel auf den Servern von Sony gerechnet wird, bevor es auf dem Monitor erscheint, können auch exklusive Konsolenspiele auf dem Computerbildschirm gespielt werden – wer will, sogar mit Maus und Tastatur. Die Speicherstände des Spielforschritts werden online gespeichert. So können Spieler an PC oder Konsole spielen, egal wo sie sind.

Das bedeutet, dass all die hardware-hungrigen Rechenprozesse außerhalb der eigenen vier Wände stattfinden. Spieler müssen sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob die eigene Ausrüstung leistungsfähig genug ist. Leistungsstarke Heim-PCs oder Konsolen - so das Versprechen - werden bei dieser Art der Unterhaltung gänzlich unnötig. Es genügt eine ausreichend flotte Internetleitung, ein einfacher Controller oder Maus und Tastatur.

Neben Sony bringt sich noch ein weiterer großer Name in der Streaming-Landschaft in Position: Der Hardware-Hersteller Nvidia - bekannt für die Geforce-Grafikchips - betreibt seit Herbst 2017 seinen eigenen Service namens GeForce Now - zunächst testweise in einer offenen Beta-Phase.

Mit seinen eigenen Grafikchips im Rechenzentrum, verspricht Nvidia, sollen selbst grafisch anspruchsvolle Spiele in Full-HD-Auflösung (1920 zu 1080 Pixel) und 60 Bildern pro Sekunde zur Verfügung gestellt werden. Dafür muss der Kunde im Gegensatz zu Sonys Playstation Now einen passenden Receiver namens Shield TV erwerben, um das Angebot streamen zu können. Ein Angebot für Mac-Computer wird derzeit im kleineren Kreis getestet.

Doch Streaming als Lösung für Videospiele hat - neben der monatlichen Gebühr - noch einen Haken. Niklas Wilke sieht ihn als größten Nachteil: «Game-Streaming ist nicht so niedrigschwellig, wie es im ersten Moment vielleicht erscheint», sagt er. In jedem Fall braucht es eine flotte Breitbandanbindung. Nvidia nennt 10 Megabit pro Sekunde (Mbit/S) als Minimum, 20 Mbit/S für Streaming in HD (1280 zu 720 Pixel), für Full HD (1920 zu 1080 Pixel) bräuchte es 50 Mbit/S.

Ziemlich viel Bandbreite, die längst nicht überall in Deutschland sicher verfügbar ist. Und wenn noch jemand im heimischen Netzwerk Filme schaut oder Dateien herunterlädt, drohen Probleme: «Es besteht die Gefahr, dass die Spielqualität durch parallele Streaming-Nutzung beeinflusst wird», sagt Wilke. Verzögerungen bei der Bildanzeige und - schlimmer - der Reaktionszeit des Spiels auf Kommandos können die Folge sein. Gerade schnelle Strategiespiele oder Shooter sind dann nur schwer zu spielen.