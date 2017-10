Berlin (dpa-infocom) - Mach einen kleinen Trip durch die Wüste. Springe als kleiner Ball über eine vorgegebene Linie und sammle möglichst viele Punkte. Aber schön cool bleiben. Denn je höher du hopst, umso härter landest du.

Das Spielprinzip von «Dune!» ist denkbar einfach. Das Mini-Spiel ist außerdem übersichtlich gestaltet und zeigt sich in grafisch unaufgeregtem Look. «Dune!» ist in dieser Woche neu auf Platz eins der kostenlosen iphone-Games.

Auf den oberen Plätzen der Game-Charts ist sonst kaum Bewegung. Nur das Tower-Defense-Spiel «Bloons TD 5 HD» (3,49 Euro) rutscht in dieser Woche einen Rang nach oben und landet auf Platz zwei. In der neuen Version kann man sogar im 2-Spieler-Co-op-Modus loslegen.

Statt der üblichen Monster kommen bei dem beliebten Tower-Defense-Klassiker Luftballons (Bloons) entlanggeschwebt, die der Spieler zum Platzen bringen muss. Ziel ist es, dass keine Bloons das Ende des Weges erreichen.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Tiny Wings Andreas Illiger 1,09 5 Hidden Folks Adriaan de Jongh 4,49 6 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09 7 Earn to Die Not Doppler 0,99 8 Earn to Die 2 Not Doppler 2,29 9 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49 10 Doodle Jump Lima Sky 0,49

Meistgelade iPhone-Games