Berlin (dpa-infocom) - Gezockt wird immer, doch welche Spiele stehen derzeit besonders in der Gunst der iOS-Nutzer? Für Aufsehen in den Top-Ten sorgen diesmal ein Außerirdischer, der einiges über die Erde wissen möchte, und die berühmten Dinosaurier von Jurassic World.

Bei «Codycross - Kreuzworträtsel» reisen Gamer durch Raum und Zeit, um Antworten auf knifflige Fragen zu geben. Das Rätsel-Spiel rund um einen freundlichen Außerirdischen macht die Geschichte der Erde und der Menschheit auf innovative Art und Weise erlebbar. Rätsel in verschiedenen Szenarien bieten dabei Abwechslung und fordern Verstand und Geschick immer wieder neu heraus. Das Spiel landet Platz vier der meistgeladenen iPad-Apps.

Das kostenlose AR-Spiel «Jurassic World™ Alive» konnte in den vergangenen Tagen vor allem bei den iPhone-Nutzern punkten. Hier geht es darum, die Ausrottung der Dinosaurier zu verhindern. Der Spieler kann Saurier suchen, entdecken und sammeln und durch Laborkreuzungen neue und verbesserte Arten erschaffen. Mit dem eigenen Saurierteam können dann Gefahren bekämpft und andere Spieler in Echtzeit in einer Kampfarena herausgefordert werden.

Weiterhin ganz oben in den Charts ist «Helix Jump». Ein Geschicklichkeitsspiel mit einem springenden Ball, mit dem man temporeich durch ein Labyrinth abwärts hüpfen kann. Dabei gilt es, möglichst viele Punkte zu sammeln. «Helix Jump» schafft es bei den kostenlosen Apps für iPhone und iPad auf die Spitzenposition.

Meistgekaufte iPhone-Games