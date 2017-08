Berlin (dpa-infocom) - Spiele simulieren oft die Realität. Deswegen lassen sich mit ihnen bestimmte Fähigkeiten leicht erlernen. Die Top-Apps der Woche beweisen das, indem sie unter anderem das Fahrverhalten, Management-Skills und Detektiv-Geschick fördern.

Autofreunde dürften an dieser Game-App ihren Spaß haben. «Driving School 2017» ist ein Fahrsimulator, mit dem Nutzer verschiedene Wagen ausprobieren können. Mit ihnen rasen sie über verschiedene Landstraßen, Autobahnen und sogar Wüsten und Berge. Wie richtige Autos enthalten die App-Modelle entweder ein Schaltgetriebe mit Kupplung oder eine Automatikschaltung. Ganz nebenbei lernen die Spieler auch noch die Verkehrsregeln.

In der Game-App «Motorsport Manager Mobile 2» spielen Autos ebenfalls eine große Rolle. Hier geht es aber nicht darum, selber zu fahren, sondern ein Motorsportteam zu gründen. Das Spiel schult die eigenen Management-Fähigkeiten, die wichtig werden, wenn man verschiedene Entscheidungen treffen muss. Welcher Fahrer passt am besten ins Team? Welches Auto soll entwickelt werden? Wie gewinnt man das Rennen. Das sind die Fragen, mit denen sich die Spieler beschäftigen müssen.

Es sind jedoch nicht nur Autos, die das Gamer-Herz höher schlagen lassen. Die Spieler erfreuen sich in dieser Woche auch an der Reise der Engländerin Katrielle Layton. Die Protagonistin von «Layton's Mystery Journey» sucht in London ihren vermissten Vater. Bei dieser Suche können die Spieler ihr helfen, indem sie Rätsel lösen und kriminelle Fälle aufklären.

