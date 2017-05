Berlin (dpa-infocom) - Mit Batman und Co. die Welt retten - das gefällt den Gamern von «Injustice 2». Ziel ist es, die Scherben der verrohten Gesellschaft wieder zusammenzusetzen. Aber da auf der anderen Seite Superman und seine Freunde warten, ist dies kein leichtes Unterfangen.

Knobler und Denker erfreuen sich vermutlich mehr am Spiel «Not not - A Brain-Buster». Zunächst wirkt der sechsseitige Würfel harmlos: auf dem Touchscreen wischt man laut Anweisung in eine bestimmte Richtung. Dann kommen jedoch Kommandos wie «nicht nicht links» hinzu, die das Spiel Stück für Stück erschweren.

Wer einen zerstörten Planet wieder herstellen und dabei sich auch noch an kunstvoll gestalteten Orten amüsieren möchte, für den ist «The Tiny Bang Story» eine gute Entscheidung. In diesem Strategiespiel ist es das Ziel, Rätsel zu lösen und Denksportaufgaben zu meistern, mit denen der Aufbau des Planeten Schritt für Schritt vorangeht.

Meistegekaufte iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49 2 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 5 Doodle Jump Lima Sky 0,49 6 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09 7 Bike Race Pro Top Free Games 0,49 8 Neo Monsters NTT Resonant Inc. 0,49 9 The Greedy Cave AvalonGames 0,49 10 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

Meistgeladene iPhone Games