Berlin (dpa-infocom) - Welche Partei passt zu mir? Wen soll ich wählen? Fragen, die sich wohl viele angesichts der anstehenden Bundestagswahl stellen.

Eine große Entscheidungshilfe beim Gang zur Wahlurne kann der «Wahl-O-Mat» bieten. Kein Wunder also, dass diese kostenlose App derzeit unter den ersten drei Plätzen für i-Phone und i-Pad zu finden ist.

Der «Wahl-O-Mat» hilft herauszufinden, welche Partei der eigenen politischen Meinung am nächsten steht. Die App stellt dazu 38 Thesen auf, die man zustimmend, ablehnend oder neutral bewerten kann. So erfährt man Ende, mit welcher Partei man am meisten oder auch am wenigsten übereinstimmt.

Neu unter den kostenlosen Topp-Apps in dieser Woche ist «Family Zoo: The Story». Bei diesem Spiel geht es darum, einen Zoo vor dem Bau eines großen Supermarkts zu retten. Dazu muss man ihn renovieren und ausbauen, um möglichst viele Besucher anzuziehen. Renovierungsmaterial erhält, wer Puzzles löst.

Um Bauen und Konstruieren geht es auch bei einem weiteren Neueinsteiger der meistgekauften iPad Games: Mit «Bridge Constructor» (2,29 Euro) wird der Spieler zum versierten Brückenbauer. Für die Bauwerke muss er kostensparend die richtigen Materialien auswählen und so einsetzen, dass sie allen Belastungen standhalten. Die Game-App landet auf Rang zehn.

Meistgekaufte iPhone Games