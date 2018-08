Berlin (dpa-infocom) - Diese Woche haben die iOS-Game-Charts Kniffliges zu bieten. Ein Konstruktionsspiel, ein Geschicklichkeitsspiel sowie ein Aufbauspiel versprechen stundenlangen Knobelspaß.

In «Bridge Constructor Portal» (5,49 Euro) von Head Games Gmbh gilt es, eine Reihe von Fahrzeugen durch ein Labor zu lotsen. Vorher müssen jedoch Brücken über diverse Fallen und Hindernisse hinweg gebaut werden. Im weiteren Verlauf des Spiels können Dimensionsportale dafür genutzt werden, die Fahrzeuge sicher ans Ziel zu bringen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach.

Zugegeben, einen Ballon steigen zu lassen, klingt nicht gerade wie die aufregendste Spielidee des Jahres. Doch «Rise Up» von Serkan Ozylmaz hat es in sich: In diesem Game muss ein einsamer Luftballon auf seinem Weg in luftige Höhen diversen Hindernissen und Gegnern ausweichen. Abenteuer pur.

«supertype» (2,29 Euro) von Phillip Stollemayer wiederum ist eines dieser Games, die man wohl als Kunst bezeichnen kann. Hier sind Buchstaben die Helden. Ja genau - Buchstaben. Wie muss man ein «B» aufstellen, damit es in die richtige Richtung umfällt und in einer Kettenreaktion eine lange Reihe der Buchstaben «I» oder «O» umwirft? Ein kniffliges Spiel für Rätselfreaks, dass ein wenig an Domino erinnert.

Meistgekaufte iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 4 supertype Philipp Stollenmayer 2,29 5 Earth Impact Nicolas Schulz 0,99 6 Pou Paul Salameh 2,29 7 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 8 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 9 Doodle Jump Lima Sky 0,49 10 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

Meistgeladene iPhone Games