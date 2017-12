Hannover/Mainz (dpa/tmn) - Video-on-Demand - also das Streamen von Filmen, Serie etc. zur Wunschzeit - wird immer beliebter. Laut dem IT-Verband Bitkom nutzen 75 Prozent der Menschen ab 14 Jahren hierzulande Streaming-Angebote im Internet, davon nutzen 29 Prozent Bezahlangebote.

Aber neben all diesen On-Demand-Angeboten hat es auch das klassische Fernsehen ins Netz geschafft. Gleich mehrere Anbieter streamen lineares TV. Diese Angebote sind besonders für zwei Szenarien interessant: Wer keinen Kabelanschluss und keine Sat-Schüssel hat oder die Antennenfernseh-Umstellung auf DVB-T2 nicht mitmachen wollte, kann so Fernsehen via Internet empfangen. Und zum anderen: Auch unterwegs ist so der TV-Empfang auf Smartphones, Tablets oder Notebooks möglich. Nur im Ausland muss aus Lizenzgründen meist auf das heimische TV-Programm verzichtet werden.

Es gibt zwei Arten von TV-Streaming-Anbietern: Die großen Internet-Provider, die Fernsehen nur über ihre eigenen Netze anbieten, und TV-Anbieter, die über jede Internetverbindung genutzt werden können.

Zu den Internet-Providern mit TV-Angebot zählen etwa die Telekom, Vodafone und 1&1. Bei ihnen kann man nur fernsehen, wenn man auch ihren Internetanschluss gebucht hat. Das hat technische Gründe: «Um einen störungsfreien Empfang zu gewährleisten, sind Verteilernetze und Empfangsboxen genau aufeinander abgestimmt», erklärt Nico Jurran vom «c't»-Fachmagazin. Bei diesem sogenannten IP-TV läuft der Stream daher stabil. Der Preis dafür ist aber ein eigener Receiver, den man vom Provider mieten oder kaufen muss.

Bei der Telekom geht es mit der Option EntertainTV preislich bei etwa 5 Euro los. 1&1 startet ab etwa 10 Euro mit IP-TV-Optionen, ebenso wie Vodafone bei seinem GigaTV-Angebot. Alle bieten gegen Aufpreis auch Premium-Pakete, die etwa mehr Programme und mehr HD-Sender, aber teils auch Serien oder andere Video-on-Demand-Angebote bieten.

Ein Nachteil beim IP-TV sind die Vertragslaufzeiten, die oft bei 12 oder sogar 24 Monaten liegen. Michael Gundall von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz empfiehlt daher, genau hinzuschauen. «Die Tarife der Anbieter sind oft undurchsichtig», warnt der Experte. «Es lohnt sich genau nachzufragen und sich die Tarife erklären zu lassen.»