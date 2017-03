Menlo Park (dpa) - Facebook rückt im Wettbewerb mit Snapchat die Kamera-Funktion auch in seiner Haupt-App für Smartphones stärker in den Vordergrund.

«Die Art, wie Leute ihre Neuigkeiten teilen, hat sich stark verändert», sagte zur Begründung Produktmanager Sachin Monga. Am Anfang seien es vor allem Text-Mitteilungen gewesen, jetzt dominierten Fotos, in Zukunft würden es Videos sein.

Das Kamera-Symbol ist jetzt sofort nach Öffnen der App prominenter sichtbar. Zudem bekommt die Kamera direkt in der Anwendung Spezialeffekte wie die Möglichkeit, virtuelle Gegenstände wie Bärte hinzuzufügen oder den Stil berühmter Mahler zu imitieren. Solche Zusatz-Inhalte waren einst ein Erkennungsmerkmal der Foto-App Snapchat - genauso wie die «Stories»-Funktion, bei der Nutzer für einen Tag Fotos mit ihren Freunden teilen können. Facebook führte das Format bereits in seiner Foto-App Instagram sowie den Kurzmitteilungsdiensten WhatsApp und Facebook Messenger ein. Jetzt kommt es auch in die Haupt-App des weltgrößten Online-Netzwerks.

«Wir sehen das heute als eine Art Standard für die Branche», sagte Monga zum «Stories»-Format. Facebook wolle seinen Nutzern das Teilen von Inhalten so einfach wie möglich machen. «Teil von diesem Job ist auch, so viel wie möglich überall zu lernen.» Deswegen sehe sich Facebook auch an, wie Menschen andere Online-Dienste nutzten. Das Teilen von Fotos und Videos sei zum Beispiel ein allgemeiner Trend im Netz. «Wir denken darüber nach, wie wir diese Trends in unserem Service abbilden können - und manchmal bedeutet das auch, ein Format zu adaptieren, bei dem ein anderer Dienst der Vorreiter war.» Es gehe letztlich darum, den Nutzern die Möglichkeiten zu geben, die sie haben wollen.

Eine weitere neue Funktion in der Facebook-App ist die Möglichkeit, Bilder für eingeschränkte Zeit nur mit ausgewälten Freunden zu teilen. Sie kommt unter dem Namen «Direkt» prominent an den oberen Rand des Bildschirms.