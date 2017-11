Meerbusch (dpa-infocom) - Mal wieder stundenlang Bildergalerien mit lustigen Fotos im Internet angeschaut? Oder den kompletten Nachmittag bei YouTube vertan, weil ein Video zum nächsten führte? Es gibt viele Zeitfresser im Web.

Jetzt gibt es mit der Webseite «Every Noise at Once» einen weiteren, doch hier kann man sich nicht nur wunderbar unterhalten lassen, sondern lernt auch noch was.

Wer bei den immer zahlreicher werdenden Genres im Musik-Geschäft schon längst nicht mehr durchblickt - und das dürfte sehr vielen Menschen so gehen -, ist auf everynoise.com genau richtig. Hier erfahren Besucher, wie sich Musik aus Kategorien wie «Dark Hardcore», «Abstract Hip Hop», «Vintage Tango» und vielen anderen anhört. Die Webseite listet über 1.500 Stilarten auf - und zu jedem gibt es zahlreiche Hörbeispiele.

Die Genres sind dabei in einer so genannten Tag Cloud angeordnet, sind also scheinbar wild verstreut über die Webseite verteilt. Doch diese Schlagwort-Wolke folgt einem Schema: Je weiter oben ein Stil angesiedelt ist, desto eher handelt es sich um elektrische Musik, weiter unten finden sich die instrumentalen Richtungen. Mit einem Klick startet sofort die Wiedergabe eines Künstlers, der stellvertretend für das jeweilige Genre steht. Ein weiterer Klick öffnet eine detaillierte Ansicht: Eine neue Tag Cloud zeigt weitere Interpreten des gewählten Musik-Stils.

«Every Noise at Once» nutzt die Datenbank des Streaming-Dienstes Spotify. Von dort kommen auch die Beispiel-Songs. Für jeden Musikstil und jeden Künstler verlinken die Macher der Webseite zu entsprechenden Playlisten auf Spotify. Sogar ohne ein kostenpflichtiges Abo können Anwender sich die Lieder anhören. Einzige Voraussetzung ist ein Benutzerkonto beim Streamingdienst. So ist everynoise.com keineswegs reine Zeitverschwendung, sondern musikalische Fortbildung.