Berlin (dpa/tmn) - Mal einen ganzen Tag lang das Smartphone nicht in die Hand nehmen, den Flachbildfernseher ausgeschaltet lassen und den Sprachassistenten nicht nach dem Wetterbericht fragen: Für viele Menschen ist ein solcher digitaler Verzicht schwer vorstellbar.

Vom Aufwachen bis zum Einschlafen bestimmen technische Helfer das Leben zumindest mit. Auf der Elektronikmesse IFA in Berlin (noch bis 5. September) zeigen zahlreiche Hersteller nun neue Produkte, die den Alltag noch einfacher, bequemer und vergnüglicher machen sollen. So könnte ein beispielhafter Tag mit diesen zum Teil etwas skurril wirkenden Neuheiten ablaufen - vom frühen Morgen bis in die Nacht.

7.00 Uhr - Aufwachen mit Duft und Licht

Es heißt zwar: Wer schläft, riecht nichts. Die französische Firma Bescent möchte das Aufwachen aber trotzdem mit Gerüchen erleichtern. Ihr Aromawecker Sensorwake Trio startet den Tag mit einer Mischung aus Duft, Licht und Geräusch. Die dreiminütige Weckphase beginnt mit einem von 16 möglichen Aromen - zum Beispiel Cappuccino, Meeresluft, Kiefernwald oder Jasmin. Dazu gibt es ein aktivierendes blaues Licht und eine sanfte Aufwachmelodie. Die Aromakapseln sollen nach Unternehmensangaben für rund 30 Mal Aufwachen reichen, einige der Düfte sind komplett aus natürlichen Rohstoffen gewonnen. Der Aromawecker soll ab November für rund 100 Euro verfügbar sein.

10.00 Uhr - Was heißt Guten Tag auf Kantonesisch?

Vor der Haustür steht der neue chinesische Nachbar und möchte sich vorstellen. Allerdings spricht er nur Kantonesisch. Helfen könnte da der Pockettalk von Sourcenext. Das kleine Kästchen ist ein Übersetzer und beherrscht laut Hersteller 74 Sprachen von Afrikaans bis Zulu in beide Richtungen. Erhältlich in Weiß, Schwarz und Gold, nutzt er eine Online-Datenbank. Die Internetverbindung erfolgt über WLAN, das Smartphone oder eine eingebaute Mobilfunkverbindung mit weltweitem Zugriff. Während einer Unterhaltung spricht man ins Gerät hinein, die Übersetzung erfolgt für manche Sprachen per Audioausgabe, für andere per Text. Der Preis für den Taschenübersetzer liegt bei rund 250 Euro für die WLAN-Version, mit weltweit aktiver SIM-Karte rund 300 Euro.

12.00 Uhr - Mittagessen zubereiten im Ofen mit zwei Türen

Langsam kommt Hunger auf, aber weil der Zeit knapp ist, würde man für Mittagessen und Kaffeezeit gerne gleichzeitig etwas zubereiten. Oben der Braten bei 150 Grad, unten ein Kuchen auf 220 Grad: Samsungs neuer Ofen Dual Cook Flex kann das. Er hat zwei abgetrennte Bereiche, auch die Tür lässt sich entsprechend geteilt öffnen. Eine App rät den Nutzern auch, welche Ofenhälfte sie am besten nutzen sollten - denn die eine Hälfte kann keine Oberhitze, die andere keine Unterhitze.