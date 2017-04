Berlin (dpa/tmn) - Die freie Outlook-Alternative Mozilla Thunderbird bekommt eine Twitter-Unterstützung. In der Chat-Funktion der E-Mail-Client-Software können Nutzer jetzt auch über Twitter-Direktnachrichten kommunizieren.

Die Unterstützung für den Yahoo-Messenger ist in der neuesten Thunderbird-Version 52 dagegen gestrichen worden.

Neu ist Mozilla-Angaben zufolge auch die Möglichkeit, Termine in einem eigenen Tab statt in einem Pop-up-Fenster zu bearbeiten. Zudem wurden in der neuen Thunderbird-Version diverse Sicherheitslücken gestopft.