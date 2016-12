Neues aus der Technikwelt Drahtlos-Audio in allen Facetten

Multiroom-Lautsprecher aus Echtholz von Tivoli Audio

Klangkörper aus Echtholz bietet Tivoli Audio. Die beiden Modelle mit den Namen Orb und Cube verbinden sich per Bluetooth mit Abspielgeräten. Über WLAN lassen sich mehrere der Lautsprecher zu einem Multiroom-System koppeln. Bespielt werden können die Boxen etwa per App mit Musik aus dem Heimnetzwerk oder von Streaming-Anbietern. Der Orb hat eine kreisrunde Form, misst im Durchmesser 23 Zentimeter und kostet 249 Euro. Der würfelförmige Cube (elf Zentimeter Kantenlänge) ist für 199 Euro zu haben. Beide Lautsprecher bieten Platz für einen Akku, der aber 24 Euro extra kostet.

Verbindungsfreudige Multiroom-Lautsprecher von Saxx

Multiroom-Lautsprecher AS 40 und AS 50 von Saxx: Per Knopfdruck kann hier etwa der Lieblingsradiosender oder eine Playlist abgespielt werden. Die Boxen lassen sich per Bluetooth, WLAN oder analog über Klinke mit Musikquellen verbinden. Die Akkus der Lautsprecher sollen bis zu zehn beziehungsweise zwölf Stunden durchhalten und können via USB auch das Abspielgerät oder beliebige andere angeschlossene Geräte mit Strom versorgen. Der AS 40 kostet 229 Euro, für den AS 50 werden 70 Euro mehr fällig.

Bluetooth-Box mit MP3-Player von Trekstor

Der Trekstor i.Beat Soundboxx BT hat trägt beides in sich: MP3-Player und Bluetooth-Lautsprecher. Er spielt laut Hersteller bis zu viereinhalb Stunden Musik ab, entweder per Bluetooth von Klangquellen wie etwa Smartphones oder über den eingebauten SD-Kartenleser. Für Kopfhörer gibt es einen Klinkenanschluss. Der tönende Musikspieler wiegt 57 Gramm und ist gut acht Zentimeter lang. Eingebaut ist auch ein Mikrofon zum Telefonieren. Der i.Beat ist nach IPX4-Standard gegen Spritzwasser geschützt und kostet 23 Euro.