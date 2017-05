München (dpa/tmn) - «Dragon Ball Xenoverse 2» ist schon seit Oktober für Playstation 4, Xbox One und PC auf dem Markt. Im Herbst soll es auch auf der Nintendo Switch spielbar sein.

Dabei sollen auch die besonderen Eigenschaften der Konsole in das Spiel einfließen - etwa Motion Control während der Kämpfe oder ein lokaler Multiplayer für bis zu sechs Spieler. Außerdem könne man mit zwei Joy-Con-Controllern an einer Switch spielen, hieß es in einer Ankündigung. Dragon Ball Xenoverse 2 beinhaltet 126 Charaktere, außerdem können Spieler sich einen eigenen Helden erstellen.