Um in den Genuss der neuen Technik zu kommen, benötigt man einen AV-Receiver, der Dolby Atmos unterstützt. Kößler empfiehlt, beim Kauf auf ausreichend Verstärker-Endstufen zu achten, um alle gewünschten Lautsprecher versorgen zu können. «Bei einer 7.1.4-Aufstellung sind das immerhin elf Lautsprecher, also elf Endstufen. Da ist man schnell mit 1500 Euro alleine für den AV-Receiver dabei.»

«Dolby Atmos fügt den klassischen Tonformaten mit 5.1- oder 7.1-Kanälen wahlweise vier oder zwei zusätzliche Kanäle an der Decke hinzu. Die Konfiguration wird dann zum Beispiel 5.1.2 oder 5.1.4 genannt», erklärt Bert Kößler vom Portal heimkino-praxis.com. Die entsprechenden Lautsprecher befinden sich an der Decke vor und hinter dem Zuschauer, jeweils links und rechts.

Das Logo auf der Blu-ray-Scheibe zeigt an, ob der Ton zum Film in Dolby Atmos verfügbar ist. Foto: Karolin Krämer/dpa-tmn

Eine Alternative zu zusätzlichen Lautsprechern ist für Stumptner eine Dolby-kompatible Soundbar. Die Qualität der Lautsprecherleisten sei größtenteils sehr beachtlich. «Dennoch ist zu berücksichtigen, dass ein einzelner Klangriegel im Umfeld des Fernsehers nie dieselbe Leistung erbringen kann wie ein Lautsprecherset.» Im Wohnzimmer einer Mietwohnung könne dies aber durchaus eine Lösung sein.

Soundbars erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit, weil sie einfach zu installieren sind und im Vergleich zu kompletten Sets wenig Platz beanspruchen. Nach Angaben des Consumer Electronic Market Index (CEMIX) erzielten die Klangriegel 2016 in Deutschland mit 244 Millionen Euro eine Umsatzsteigerung von knapp drei Prozent.

Wer sein Heimkino ohnehin neu ausstatten möchte, sollte im Auge haben, dass die Decke nicht zu hoch ist und sich auch die Schalldämmung für die Technik eignet. Absorber an der Decke könnten etwa den Dolby-Atmos-Ton komplett ersticken, sagt Stumptner.

Doch wie kann man die Dolby-Atmos-Anlage dann eigentlich nutzen? Stumptner verweist auf mehr als 100 Spielfilme auf Blu-ray und 50 Titel auf UHD-Blu-ray, die im deutschen Markt mit Dolby-Atmos-Tonspur zu haben sind. Dazu kommen noch einige Dokumentationen und Livekonzerte sowie erste Serienstaffeln, etwa von «Game of Thrones».

Kleiner Haken: Die Mehrzahl der Filme enthält bislang oft nur die englische Tonspur in Dolby Atmos. Für die Filmstudios bedeutet es Mehraufwand und damit auch höhere Kosten, auch die deutsche Tonspur in Dolby Atmos abzumischen. Stumptners Tipp: «Wer Dolby Atmos in Bestform erleben möchte, sollte sich beim Aufrüsten unbedingt mit dem Film «Everest» ausstatten. Der Schneesturm auf dem Berg zieht so realistisch wie nie zuvor durch jedes Wohnzimmer.» Der Film belege eindrücklich, dass Dolby Atmos ein großartiger Mehrwert sei.