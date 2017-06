Berlin (dpa/tmn) - Dictate ist ein cleveres Zusatzprogramm für Microsoft-Office-Software wie Word, Outlook oder Powerpoint. Es erlaubt das Einsprechen von Texten in 20 Sprachen und deren Text-Umwandlung in Echtzeit. Dabei kann der eingesprochene Text in bis zu 60 Sprachen übersetzt werden.

Außerdem versteht Dictate auch Sprachbefehle wie «neue Zeile», «Diktat beenden» oder «Enter» - allerdings nur auf Englisch. Dictate stammt aus Microsofts Garage-Projekt und ist als kostenloser Download verfügbar. Vorausgesetzt wird mindestens Windows 8.1 sowie Office 2013 oder neuere Versionen.