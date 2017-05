Apple Maps: Pariser Nahverkehr in Echtzeit

Apples Karten-App für iPhone und iPad kann nun auch Abfahrtszeiten des Pariser Nahverkehrs anzeigen. Abrufbar sind Fahrzeiten für Metro, Busse und die Regionalzüge. Nutzer können Routen planen und die Gesamtfahrzeit anzeigen lassen. Auch Verspätungen lassen sich per Klick auf den jeweiligen Bahnhof abrufen. Die Nahverkehrs-Anzeige wird über einen Fingertipp auf das «i»-Symbiol und die Option «ÖPNV» aktiviert. Paris ist nach Berlin und Prag die dritte europäische Großstadt mit Nahverkehrsinformationen in Apple Maps.

Kompakter Funk-Lautsprecher von Bang & Olufsen

Bang & Olufsens Beoplay P2 ist ein Bluetooth-Lautsprecher im Hosentaschenformat. Gesteuert wird er über Fingerklopfen oder Schütteln und eine Smartphone-App. Nach Herstellerangaben hält der außen aus Aluminium, Kunststoff und Leder gefertigte Lautsprecher mit einer Akkuladung rund 10 Stunden durch. Nachgeladen wird per USB-C. Mit eingebautem Mikrofon kann der Beoplay P2 auch als Freisprecheinrichtung für Smartphones genutzt werden. Der Preis: rund 170 Euro.

Minimalistischer Blu-ray-Player von Philips

Der Philips BDP3210 ist ein platzsparender Blu-ray-Player im Format 21 zu 21 Zentimetern. Er kann horizontal und vertikal aufgestellt werden. Von Blu-ray spielt er Filme in Full HD (1920 zu 1080 Pixel) ab, Material von DVD wird per Upscaling verbessert dargestellt. Der BDP3210 schluckt außerdem Musik-CDs, über einen USB-Anschluss spielt er Material von Festplatten und Datensticks ab. Mit dem Fernseher wird das Gerät per HDMI verbunden. Kosten: rund 110 Euro.