Das macht sich auch in anderen Aspekten bemerkbar. Der zentrale Platz des Spiels ist dem Times Square in New York nachempfunden - von dort senden zwei junge Inklinge eine News-Sendung, die etwas an die guten alten Zeiten von MTV erinnert. Alles ist sehr grell und bunt, in den Kämpfen treten etwa die Farben Pink gegen Hellgrün oder Orange gegen Lila an.

Das Spiel dreht sich um die sogenannten Inklinge. Diese Wesen können ihre Form verändern und entweder als Tintenfisch durch Farbe tauchen oder in humanoider Form auf der Welt herumlaufen. Spieler können ihren Inkling individuell gestalten. Dazu gehören verschiedene Frisuren - statt Haaren haben die Inklinge Tentakel am Kopf. Hinzu kommen Kleidung, Schuhe, Kontaktlinsen - und Waffen.

Berlin (dpa/tmn) - Es passiert heutzutage nicht mehr oft, dass ein Spiel ein Genre neu interpretiert. Und genau genommen ist das in diesem Fall auch gar nicht so - schließlich ist «Splatoon 2» offensichtlich eine Fortsetzung.

Wer zum ersten Mal «Splatoon» spielt, wird sich etwas an die Steuerung gewöhnen müssen. Während in den meisten Shootern der rechte Stick des Controllers das Zielen übernimmt, bewegt man das Fadenkreuz hier, indem man den Controller neigt. Wer damit gar nicht zurecht kommt, kann in den Einstellungen aber auch die klassische Variante aktivieren.

Gut geeignet zum Üben ist die Einzelspieler-Kampagne: Böse Tentakelmonster haben die Energiequellen für die Inklinge gestohlen. Es liegt am Spieler, diese wieder zurückzuerobern. Dazu geht es zunächst auf recht lineare Parcours, in denen Spieler die verschiedenen Bewegungs- und Waffenarten kennenlernt. Rekrutiert wird die Spielfigur («Agent 4») von einem Teenie-Idol, das mit vielen schlechten, aber witzigen Wortspielen den Plot erklärt.

Wenn man sich die Werbung ansieht, kann sich Nintendo «Splatoon 2» offenbar auch sehr gut als eSport vorstellen - also als Wettkampf von Profi-Teams, die auf großen Bühnen spielen und Preisgelder gewinnen können.

Einen erfolgreichen eSport hat der japanische Spiele-Konzern bereits mit der «Smash Bros.»-Reihe, in der sich die bekannten Helden um Mario und Donkey Kong auf die Mütze geben. Eine Ankündigung für einen «Smash Bros.» für die Switch lässt aber noch auf sich warten. Währenddessen könnte «Splatoon 2» diese Lücke füllen.

Doch auch für weniger ambitionierte Spieler steckt in «Splatoon 2» einiges drin. Die chaotischen, bunten Kämpfe, der verspielte Look und die großartige Dynamik der Bewegungen durch die Areale begeistern nicht nur junge Spieler.

Und wer sich an die Steuerung gewöhnt hat, lernt die schnellen Zielbewegungen mit dem Kippen des Controllers sehr zu schätzen. Neben «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» und «Mario Kart 8 Deluxe» gehört «Splatoon 2» zu den bisherigen Top-Titeln für die noch recht junge Nintendo Switch.

«Splatoon 2» ist am 21. Juli erschienen, hat eine Altersfreigabe ab sechs Jahren und kostet rund 60 Euro.