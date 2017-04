Berlin (dpa/tmn) - Endspurt in der Fußball-Bundesliga: An den letzten Spieltagen vor der Sommerpause stehen noch einige Entscheidungen an. Wer ist in der kommenden Saison auf internationaler Bühne dabei? Wer steigt ab, wer muss in die Relegationsspiele?

Auf www.restprogramm.com wird angezeigt, gegen wen jede Mannschaft an den letzten Spieltagen noch anzutreten hat - nicht nur für die Erste Bundesliga, sondern auch für die Zweite und die Dritte Liga.

Für jedes Spiel lässt sich außerdem eine Tendenz tippen: Heimsieg, Auswärtssieg oder Unentschieden? Wer das konsequent macht, bekommt die aus den Tipps resultierende Abschlusstabelle angezeigt. Und er kann so lange mit den getippten Ergebnissen des eigenen Vereins und denen der Konkurrenz herumtüfteln, bis das Ergebnis passt - bis also der favorisierte Club doch noch die Europa League erreicht, obwohl das nach dem 29. Spieltag kaum zu schaffen schien. Oder bis er die Relegationsspiele oder den sogar den Abstieg umgeht.

In der Realität wird es dann vielleicht anders kommen. Aber so ist Fußball - er lebt auch vom Hoffen, Bangen und Diskutieren der Fans. Und dabei hilft auch die Spielerei mit dem Tabellenrechner.