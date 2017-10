Berlin (dpa/tmn) - Viele Menschen kennen solche Bilder aus dem eigenen Familienarchiv: wackelige, manchmal überbelichtete Filmaufnahmen von Reisen, Festen, Zooausflügen, aufgenommen mit einer analogen Videokamera auf VHS-Kassetten oder ähnlichen Systemen.

Für all jene könnte ein Besuch auf Wienervideorekorder.at auch ein wenig wie die Reise in die eigene Vergangenheit sein. Die Webseite zeigt österreichische VHS-Aufnahmen, vor allem aus den 1980er sowie 1990er Jahren, und häufig aus Wien. All zu viel Spannung und langsame Kameraschwenks sollte man von den Amateuraufnahmen natürlich nicht erwarten. Dafür aber bieten die Aufnahmen zum Teil intime, unverstellte Einblicke in alltägliche Momente, und sie liefern generell natürlich Eindrücke aus einer anderen Zeit mit ihren Frisuren, Moden und auch Fahrzeugen. Es gibt bereits fast 2000 Videos zum Stöbern, sortiert in Kategorien wie Sport oder Feste und Feiern. Außerdem bietet die Webseite eine Suchfunktion.

Ihre Videos überlassen Hobbyfilmer dem Projekt der Österreichischen Mediathek des Technischen Museums Wien freiwillig. Die Gegenleistung besteht gewissermaßen in der Digitalisierung ihrer Aufnahmen und damit ihrem Fortbestand. Denn wie auch Audiokassetten haben Videokassetten nur eine begrenzte Lebensdauer: Lösen sich die Bänder auf, sind die Erinnerungen unwiederbringlich verloren.