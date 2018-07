Bocholt (dpa/tmn) - «GS185 - Made in Germany» steht ganz klein auf der nachtblau-metallischen Rückseite des Smartphones von Gigaset. Der mit 179 Euro sehr günstige Mittelklasse-Androide läuft im niederrheinischen Bocholt nahe der Grenze zu den Niederlanden vom Band.

Hier schrauben hochmoderne Industrieroboter und einige Facharbeiter die in Fernost hergestellten Einzelteile für das Smartphone mit Metallgehäuse und 5,5 Zoll großem HD-Bildschirm (720 zu 1440 Pixel) zusammen. Die Menschen erledigen dabei überwiegend Qualitätskontrolle und Verpackung, 70 Prozent der Arbeit ist automatisiert.

Rein optisch ist das Made-in-Germany-Smartphone unauffällig. Gigasets Marketing preist es als das Smartphone für «Qualitätsspießer» an - mit hemdsärmeligem Gartenzwerg. Das Aluminiumgehäuse hat sanft gerundete Kanten, die Rückseite wird von zwei Kunststoffbändern durchbrochen, damit die Antennen nicht hinter Metall sitzen. Außerdem gibt es einen recht weit oben positionierten Fingerabdrucksensor. Alles in allem erinnert das Design ein wenig an Apples iPhone 6.

Im Inneren des GS185 steckt erprobte Technik. Ein Vierkernprozessor von Qualcomm mit LTE, 16 Gigabyte (GB) Speicherplatz und 2 GB Arbeitsspeicher. Mit WLAN-Netzen verbindet sich das GS185 nur über das 2,4-Gigahertz-Band, Strom und Datenaustausch erfolgt über den veralteten Micro-USB-Anschluss Typ B. Bei den meisten neueren Android-Modellen ist mittlerweile USB-C Standard.

Keine sonderlich beeindruckende Hardware also. In Verbindung mit dem sehr aktuellen Android 8.1 genehmigt sich das GS185 im Alltag an vielen Stellen eine kaugummizähe Viertelsekunde extra für viele Aktionen. Das Telefon per Fingerauflegen zu entsperren, dauert einen Augenblick, der Kamera-Start auch, ebenso die Ladezeiten für aufwendige Spiele-Apps. Wirklich schlimm auffällig ist das aber nur im Vergleich zu aktuellen Spitzenmodellen.

Einen gemischten Eindruck hinterlässt die Kamera. Der 13-Megapixel-Sensor und die simple, aber praktische Kamera-App liefern an sich gute Ergebnisse. Die Bilder sind scharf, die Kontraste deutlich. Vor allem im HDR-Modus schießt das GS185 überraschend schöne Fotos. Auch der Porträtmodus für Bilder mit Hintergrund-Unschärfe funktioniert tadellos.

Einziges Problem: Manchmal löst die Kamera unverzüglich aus, bei anderen Bildern genehmigt sie sich eine Sekunde oder braucht etwas länger, um den richtigen Fokus zu finden. Ein richtiges System dahinter lässt sich nicht erkennen. Für Selfies ist an der Vorderseite ebenfalls ein 13-Megapixel-Kamerasensor mit LED-Blitz installiert.

Aber genug gewundert, denn trotz mancher mit dem geringen Kaufpreis verbundener Einbußen macht das GS185 durchaus eine gute Figur. Der mit 16 GB sehr knapp bemessene interne Speicher lässt sich um 256 GB erweitern, außerdem ist das Gerät Dual-SIM-fähig, kann also mit zwei SIM-Karten bestückt werden.