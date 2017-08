Berlin (dpa/tmn) - Kleine Sicherheitsupdates, große Änderungen, neue Funktionen: Apps werden meist so oft aktualisiert, dass man schnell den Überblick verliert, was die neuen Versionen so mit sich bringen. Changes ist eine kleine Anwendung, die das ändern will.

Changes sammelt die Informationen aus den Changelogs der installierten Apps, also aus den Übersichten über Veränderungen gegenüber der vorherigen Version, und stellt sie dem Nutzer übersichtlich auf einen Blick bereit. Das kostenlose Programm gibt es nur für Android ab Version 5.