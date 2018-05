Hauptsitz der Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica in London. Foto: Rob Pinney/London News Pictures via ZUMA

New York. Cambridge Analytica, die Firma im Mittelpunkt des aktuellen Datenskandals um Facebook, schließt. Cambridge Analytica und die britische Dachgesellschaft SCL Group hätten Insolvenz beantragt und stellten den Betrieb ein, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit.

Auslöser sei, dass Kunden abgesprungen seien und zugleich die Anwaltskosten im Zuge der Ermittlungen zum Datenskandal in die Höhe gingen, berichtete das «Wall Street Journal» unter Berufung auf informierte Personen. Die Firma selbst sprach von einer «prekären finanziellen Lage».

Der US-Nachrichtensender Channel 4 News bestätigte auf Twitter den Bericht: „Cambridge Analytica Quelle bestätigt Channel 4 News, dass die Firma ihren Betrieb einstellt“, schreibt der Nachrichtensender auf Twitter.

