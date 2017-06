Berlin (dpa/tmn) - Viele häufig genutzte iPhone-Apps brauchen immer mehr Speicherplatz. Das geht aus einer Untersuchung des App-Analyseunternehmens Sensor Tower hervor.

Demnach benötigten die zehn am häufigsten installierten Apps in den USA im Mai 2013 zusammengerechnet noch rund 164 Megabyte (MB) Speicherplatz. Darunter zählen Facebook, Snapchat, Uber oder Spotify. Vier Jahre Später, im Mai 2017, belegten die gleichen Apps bereits 1,8 Gigabyte - also rund den elffachen Speicherplatz.

Besonders großen Zuwachs gibt es bei Snapchat. Der beliebte Video- und Fotochatdienst hat in den vergangenen vier Jahren seinen Speicherbedarf verfünfzigfacht. Die App legte laut Sensor Tower um rund 199 MB von 4 MB (2013) auf 203 MB (2017) zu. Die Facebook-App legte um ein Zwölffaches ihrer ursprünglichen Dateigröße zu, Googles GMail-App um ein Zwanzigfaches.

Als Grund für den enormen Zuwachs nennen die Analysten unter anderem viele neue Funktionen in den Apps, aber auch geringen Druck zur Optimierung.