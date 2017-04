Berlin (dpa-infocom) - Der kultige Kampfkünstler Chuck Norris hat eine App. In «Nonstop Chuck Norris» macht er das, was er am besten kann: seine Feinde bekämpfen. Den Spaß lassen sich Fans nicht entgehen - und so gehört das Spiel nun zu den zehn besten iOS-Games.

Chuck Norris muss gleich mehrere Universen retten. Spieler können ihre Gegner niederkicken oder -schlagen. Auch der Schatten von Chuck Norris kann zu Hilfe geholt werden. Wobei: «Chuck Norris hat keinen Schatten. Die Wand möchte nur so aussehen wie Chuck Norris.» Es geht hier eben nicht ohne Spaß. Übrigens, der ist auf dem Smartphone kostenlos.

Auch wenn die Schwerkraft etwas anderes behauptet: In «Tiny Wings» fliegt ein dicker Vogel auch mit winzigen Flügeln von Hügel zu Hügel. Das Spiel gibt es schon seit 2011 - ein echter Klassiker also. Die App hat sich bei den meistgekauften iPhone-Games im soliden Mittelfeld platziert. Das liegt nicht zuletzt an dem liebevoll gestalteten Design und der gut durchdachten Bedienbarkeit des Spiels. Im App-Store ist es für 99 Cent erhältlich.

Ungeschlagener Sieger der Game-Charts bleibt die App-Version des altbekannten Computerspiels «Minecraft» (6,99 Euro). «Minecraft: Pocket Edition» verteidigt erfolgreich seine Spitzenpositionen der vergangenen Woche bei den iPhone- wie auch iPad-Spielen.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 MONOPOLY Game Electronic Arts 0,99 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 F1 2016 The Codemasters Software Company Limited 9,99 5 Tiny Wings Andreas Illiger 0,99 6 Marvel's Guardians of the Galaxy TTG Telltale Inc 4,99 7 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 2,99 8 The Escapists Team17 Software Ltd 3,99 9 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 4,99 10 RollerCoaster Tycoon Classic Atari 5,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 CATS: Crash Arena Turbo Stars ZeptoLab UK Limited kostenlos 2 Cut the Rope: Magic ZeptoLab UK Limited kostenlos 3 Uphill Rush SPIL GAMES kostenlos 4 Bacon Escape Illusion Labs kostenlos 5 Quizduell FEO Media kostenlos 6 Chicken Scream Perfect Tap Games kostenlos 7 KAMI 2 State of Play Games kostenlos 8 TVSMILES - Quiz, Cash, Praemien & Gewinnspiele TVSMILES GmbH kostenlos 9 Nonstop Chuck Norris flaregames kostenlos 10 Clash Royale Supercell kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 The Room Fireproof Games 0,99 3 RollerCoaster Tycoon Classic Atari 5,99 4 Marvel's Guardians of the Galaxy TTG Telltale Inc 4,99 5 Terra Mystica DIGIDICED 9,99 6 MONOPOLY for iPad Electronic Arts 4,99 7 The Room Three Fireproof Games 4,99 8 F1 2016 The Codemasters Software Company Limited 9,99 9 Monument Valley ustwo Games Ltd 3,99 10 Farming Simulator 16 GIANTS Software GmbH 4,99

Meistgeladen iPad-Games