Berlin (dpa-infocom) - Wer bei Snapchat aktiv ist, wird sie sicher kennen, die witzigen Cartoons mit den vielsagenden Gesichtsausdrücken. Meist steckt wohl die beliebte App von Bistrips dahinter.

Eine kostenlose App, mit der man sich eine lustige Gesichtsgrafik als Avatar für Snapchat zulegen kann, ist «Bitmoji - Avatar Emoji Tastatur von Bistrips». Nach einer Aktualisierung landet das Tool in dieser Woche auf Platz zwei. Die Bitmoji-Tastatur erlaubt es nun, zwischen einzelnen Reitern hin- und herzuspringen.

Es ist fast wie eine Glaubensfrage: Threema oder WahtsApp? Obwohl der eine Messenger kostenlos ist und der andere nicht, buhlen beide fortwährend um die oberen Ränge. Threema gilt als sicherer als sein Kokurrent, kostet dafür aber 2,99 Euro. Nachrichten, auch Gruppen-Chats, Mediendaten und Statusmeldungen sind hier verschlüsselt. Außerdem sammelt der Server nur sehr wenig Daten. Denn Gruppen und Kontaktlisten werden auf dem Gerät gespeichert. Hat eine Nachricht ihren Adressaten erreicht, wird sie sofort gelöscht.

Ein neue Version von «Cut the Rope: Magic» ist derzeit ebenfalls heiß begehrt. Das knuffige Monster Om Noms will seine Süßigkeiten vom bösen Zauberer zurückholen. Wagt er sich dabei durch mysteriöse Portale, bekommt Om Noms Einlass in eine andere Dimension. Hier befinden sich 18 versteckte Level. Es gilt, die geheimen Rätsel des Zauberers zu lösen.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,99 2 Threema Threema GmbH 2,99 3 7 Min Workout - 7-Minuten-Trainingseinheit Fitness Guide Inc 2,99 4 Enlight Lightricks Ltd. 3,99 5 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 6 Facetune Lightricks Ltd. 3,99 7 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 2,99 8 MONOPOLY Game Electronic Arts 0,99 9 Scanner für mich - PDF-Scanner + OCR für Dokumente Apalon Apps 4,99 10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 2 Bitmoji - Avatar Emoji Tastatur von Bistrips Bitstrips kostenlos 3 YouTube - Videos, Clips & Musik ansehen und teilen Google, Inc. kostenlos 4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 5 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 6 CATS: Crash Arena Turbo Stars ZeptoLab UK Limited kostenlos 7 Goldesel - Geld verdienen Mahlberg Heid UG kostenlos 8 Messenger Facebook, Inc. kostenlos 9 Google Maps - Navigation, Bus, Bahn & Verkehr Google, Inc. kostenlos 10 Facebook Facebook, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 GoodNotes 4 - Notizen & PDF Time Base Technology Limited 7,99 3 App für WhatsApp - Version für iPad Internet Rocks Inc. 2,99 4 Erde 3D - Wunderbarer Atlas 3Planesoft 0,99 5 Duet Display Duet, Inc. 9,99 6 Toca Life: Hospital Toca Boca AB 2,99 7 PDF Expert 5 - PDF-Formulare & Anmerkungen Readdle Inc. 9,99 8 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 5,99 9 The Room Fireproof Games 0,99 10 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 5,99

Meistgeladene iPad-Apps