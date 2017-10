Hannover (dpa/tmn) - Wenn App-Symbole auf dem iPhone oder iPad plötzlich nicht mehr da sind, ist das kein Grund zur Sorge. Wirklich weg sind die Standardprogramme wie Uhr, Kalender oder Fotos-App nämlich nicht, berichtet die Zeitschrift «c't» (Ausgabe 22/2017). Und leicht zurückholen lassen sie sich auch.

Dazu gehen Nutzer in die Einstellungen und rufen dort den Punkt «Allgemein» auf. Unter «Zurücksetzen» wählt man jetzt die Option «Home-Bildschirm». Einmal ausgewählt, sind alle App-Icons wieder an der Stelle, an der sie beim ersten Einschalten des Geräts waren. Aber Achtung: Nach Aktivieren der Zurücksetzung steht etwas Aufräumarbeit an. Alle angelegten Ordner sind nämlich weg, auch vom Nutzer versteckte Symbole ungenutzter Programme sind wieder da.