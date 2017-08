Berlin (dpa/tmn) - Einfach und schnell eine Prepaid-SIM-Karte an der Tankstelle oder im Drogeriemarkt kaufen: Diese Zeiten sind vorbei. Händler sind seit Juli verpflichtet, die Identität des Käufers zu überprüfen. Hintergrund ist eine Neufassung des Telekommunikationsgesetztes.

So müssen Kunden im Laden teils ihren Ausweis vorlegen, denn erst wird die Karte freigeschaltet. Das dauert oft mehrere Minuten - lange Warteschlangen sind nicht ausgeschlossen. Manche Händler bieten deshalb die Identifizierung gar nicht erst vor Ort an.

Stattdessen müssen sich Käufer dann nachträglich online ausweisen. Bei den Prepaid-Angeboten der Drogeriekette Rossmann und des Discounters Lidl ist das beispielsweise per Videochat möglich. Dafür müssen sich Käufer über den Computer zu Hause oder zum Teil auch via App auf dem Tablet oder Smartphone anmelden.

Scheuen Käufer das Video-Ident-Verfahren, bieten einige Anbieter Alternativen an: Kunden können den Ausweis in einer Filiale der Deutschen Post - so etwa bei Kaufland - oder anderer Partnershops vorlegen. Wer bei Mobilfunkanbietern wie Vodafone, O2 oder Telekom kauft, kann sich auch im Shop ausweisen.

Der Discounter Aldi Süd schaltet ebenfalls Prepaid-Karten der eigenen Mobilfunkmarke Aldi Talk unmittelbar im Laden frei. Nach Angaben des Portal «Teltarif.de» ist dabei Hartnäckigkeit nötig. So habe bei einem Test in einer südhessischen Aldi-Filiale die Kassiererin dem testenden Journalisten zunächst vorgeschlagen, zur Identifizierung zur Post oder Sparkasse zu gehen. Begründung der Kassiererin: Vor Ort würde es einige Zeit dauern. Am Ende klappte die Prozedur aber - nach rund fünf Minuten.

Bei MediaMarkt und Saturn ist ebenfalls eine Legitimation in den Filialen möglich. Der zusätzliche Aufwand dafür sei überschaubar, teilt eine Sprecherin von MediaMarktSaturn mit. Es bleibe abzuwarten, wie sich die neuen Anforderungen auf die Nachfrage auswirken.