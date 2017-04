Berlin (dpa/tmn) - Mit dem menschlichen Körper auf Tuchfühlung gehen kann man auf der Seite Zygotebody.com. Sie bietet ein frei im Raum bewegbares, anatomisches 3D-Modell, das beliebig vergrößert und verkleinert werden kann.

Links am Rand lassen sich per Mausklick Haut, Muskeln, Knochen, Blutgefäße oder auch das Nervensystem ein- oder ausblenden. Besonders eindrucksvoll ist es, mit dem Schiebregler vertikal den gesamten Aufbau des Körpers Ebene für Ebene abzufahren. Außerdem kann man in der Menüleiste zwischen einem weiblichen und einem männlichen Körper hin- und herwechseln.

Oben rechts findet sich ein Feld für eine Volltextsuche, über die sich bestimmte Körperteile gezielt suchen lassen. Umgekehrt ist es aber auch möglich, einfach in das Körpermodell hineinklicken, um zum Beispiel herauszufinden, welches Organ man da gerade vor sich hat. Damit bei den Suchfunktionen das jeweilige Körperteil nicht verdeckt wird, werden die verschiedenen Ebenen vorübergehend transparent dargestellt.