Berlin (dpa-infocom) - In den Charts behaupten noch viele Apps ihre Spitzenpositionen. Doch die unteren Ränge haben sich neu geordnet.

Unter den ersten zehn meistgekauften iPad-Apps gibt es diesen Neuling: «Toca Life: After School». Mit dem Rollenspiel können sich Kinder und Teenager an vier virtuelle Orte begeben. Dafür stehen 27 Figuren zur Verfügung. Wer in ihre Rollen schlüpft, darf sich unter anderem als Graffiti-Sprüher, Skater oder Tänzer ausprobieren.

An der Spitze der meistgekauften iPad-Apps steht noch immer «GoodNotes». Attraktiv wirkt auf die Nutzer, dass sie auf dem Gerät handschriftliche Notizen erstellen und sogar PDF-Dokumente kommentieren können. Die App überzeugt zudem durch die automatische Synchronisation zwischen iPhone und iPad.

Wenig Bewegung herrscht auch auf den oberen Plätzen der meistgekauften iPhone-Apps. Die Charts dominiert noch immer «Blitzer.de PRO», eine App für die Verkehrs-Community. Über sie erhalten die Nutzer wichtige regionale Meldungen zu Unfällen, Sichtbehinderungen sowie Tages- und Dauerbaustellen.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Pocket Build MoonBear LTD 1,09 3 Threema Threema GmbH 3,49 4 Minecraft Mojang 7,99 5 Notruf 112 Aerosoft GmbH 3,49 6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 7 Atlas der Humananatomie 2018 Visible Body 1,09 8 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49 9 Getting Over It Bennett Foddy 5,49 10 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

Meistgeladene iPhone-Apps