Berlin (dpa-infocom) - Von den Apps für iPhone und iPad erwarten die Nutzer Spaß und Unterhaltung. Das machen die Charts dieser Woche noch einmal deutlich. Die oberen Plätze belegen Spiele und eine App, die dazu verleitet, Kurznachrichten mit vielen Bildern anzureichern.

Emojis und Sticker sind bei den Deutschen nach wie vor beliebt. Daher hat es ihnen die App «Ruthe Cartoons» (1,09 Euro) besonders angetan. Sie bietet 150 Bilder, Emojis und Sticker des Zeichners Ralph Ruthe, der für seinen Humor bekannt ist. Mit ihnen macht das Chatten noch viel mehr Spaß, zumal sie mehr ausdrücken als nur Emotionen.

Nicht weniger populär ist in dieser Woche die «Monument Valley 2»-App, für die sich sowohl iPhone- als auch iPad-Nutzer begeistern. Das Spiel zieht sie in eine Welt magischer Architektur hinein und lässt sie illusionäre Pfadwege erkunden. An die Hand gibt sie den Usern eine Mutter, der sie helfen sollen, ihrem Kind den Umgang mit tückischer Geometrie beizubringen.

Hoch im Kurs ist auch die App «Farming Simulator 18», mit der sich die Nutzer in der Welt der Agrarwirtschaft üben können. Sie erledigen die Ernte, nehmen Teil beim Waldbau oder züchten Kühe, Schweine und Schafe. Die Arbeit ist eine interessante Simulationserfahrung, die dazu verhilft, die eigenen Management-Fähigkeiten zu verbessern.

Meistgekaufte iPhone-Apps