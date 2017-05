Berlin (dpa-infocom) - Frisch gebackene Eltern werden in den App-Charts rundum versorgt. Ein Baby-Ratgeber gehört genauso zu den beliebtesten iOS-Programmen wie auch der «Wort Guru» und das «7 Minuten Work-out».

Gerade in den Entwicklungsphasen vom Neugeborenen zum Kleinkind sind Eltern manchmal ratlos. Die App «Oje, ich wachse» (2,29 Euro) ist ein toller Begleiter für das erste Jahr. Man bekommt umfassende Information und Hilfestellungen, um Phasen und Entwicklungsschritte seines Babys besser erkennen und verstehen zu lernen. So kann man sich ein Bild der Entwicklung machen und auch schon mal für die kommenden Wochen in den Kapiteln stöbern.

Diejenigen, die sich gerne mit Wörterraten beschäftigen, werden ihren Spaß mit «Wort Guru» haben. In diesem Spiel gibt es 500 Level und jedes wird ein bisschen schwieriger. Jede Runde startet immer mit einem Buchstabensalat, aus dem der Spieler alle möglichen Wörterkombinationen finden muss. Belohnungspunkte und die Tatsache, dass das Spiel kostenlos ist, heizen die Motivation noch ein bisschen mehr an.

Sollte man auf der Suche nach einem schnellen, wirkungsvollen und motivierenden Training sein, dann ist «7 Minuten Work-out - 7 Minuten-Trainingseinheit» (3,49 Euro) genau das richtige. Diese App zielt auf die verschiedenen Muskelpartien und macht Sport für kleine Zeitfenster möglich.

Meistgekaufte iPhone-Apps