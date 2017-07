Berlin (dpa-infocom) - In vielen Spielen auf dem Smartphone geht es ums Überleben. Wenn der Hauptcharakter stirbt, ist das Spiel vorbei. Etwas extremer geht es dagegen bei «Plague Inc.» (99 Cent) zu. Hier gilt es, sich selbst zu retten, aber gleichzeitig auch alle anderen zu töten.

Ein «Plague Inc.»-Spieler muss eine globale Seuche entwickeln und sich gleichzeitig gegen alle Angriffe verteidigen. Kurzum: Einer gegen den Rest der Welt.

Für etwas ruhigere Gemüter ist dagegen «Procreate» (6,99 Euro) gedacht. Ein voller Werkzeugkasten steht zur Verfügung und frei von sämtlichen Regeln lassen sich Zeichnungen und Gemälde erstellen. Der Künstler kann zwischen 128 Pinseln wählen, durch die eigenständige Eingabe des Rot-Grün-Blau-Anteils individuelle Farben erstellen und am Ende dank der hohen Auflösung das fertige Produkt auch groß ausdrucken.

Kreativität ist auch im Spiel «The House of da Vinci» (5,49 Euro) gefragt. Der Spieler ist ein Lehrling Leonardo da Vinci, doch der Meister ist verschwunden. Nun gilt es, eine Maschine in der Werkstatt da Vincis funktionsfähig zu machen, die für die Suche sehr hilfreich ist. Das Gerät befindet sich im Hause des Meisters und kann durch das Lösen von immer wiederkehrenden neuen Rätsel in Gang gebracht werden. Inspirierende Erfindungen und viele Original-Kunstwerke versetzen den Spieler in mittelalterliche Stimmung.

Meistgekaufte iPhone-Apps