Berlin (dpa-infocom) - Die Gaming-Experten sind sich einig: Samorost 3 ist eins der schönsten Spiele. Es verwundert daher nicht, dass es sich in den iOS-Charts gleich weit oben einreiht - und sich nur einem Klassiker geschlagen gibt.

Neue Abenteuer warten in der Welt der Indie-Spiele Samorost und Samorost 2. Spieler steuern in Samorost 3 ein kleines weißes Männchen. Der Weltraumgnom sucht nach dem geheimnisvollen Ursprung seiner Zauberflöte. Dabei sind neun fremde Welten zu bereisen und verschiedene Rätsel zu lösen. Das Puzzle-Abenteuer für 1,09 Euro belegt hinter Bau-Hit Minecraft den zweiten Platz der iPad-App-Charts.

An der Spitze finden sich zwei weitere Evergreens wieder: Blitzer.de PRO (49 Cent) verteidigt seinen ersten Platz in den iPhone-App-Charts, auch der WhatsApp-Messenger bleibt an der Spitze der Gratis-Apps für das iPad. Nur die Drehspielzeug-App Fidget Spinner ist neu auf Platz 1 der Gratis-Charts fürs iPhone.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 LightX Andor Communications Private Limited 2,29 4 7 Minute Workout Challenge Fitness Guide Inc 3,49 5 Baby Monitor 3G TappyTaps s.r.o. 3,49 6 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 7 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 2,99 8 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 10 Things 3 Cultured Code GmbH & Co. KG 8,99

Meistgeladene iPhone-Apps