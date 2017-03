Berlin (dpa-infocom) - Fast alle Titel der aktuellen App-Charts sind Helfer in bestimmten Lebenslagen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man mit Körpergewichtsübungen in Form kommen will oder sich als Hobby-Künstler an einem Gemälde versucht.

Ausreden kein Sport zu treiben, wie Zeitmangel sind mit der App «7 Min Workout - 7-Minuten-Trainingseinheit» Schnee von gestern. Der Sommer steht langsam vor der Tür und diese Sport-App für 2,99 Euro bietet einem die Möglichkeit sportlich Aktiv zu werden. Die Workouts dauern nicht länger als 7 Minuten. Dafür sind sie sehr intensiv und werden ohne Pausen durchgeführt. Perfekt geeignet für Anfänger sowie Geübte.

Ein Erfolgstitel unter den iPad-Titeln bleibt die App «Procreate». Für 5,99 Euro werden vor allem kreative Köpfe angesprochen. Mithilfe eines Werkzeugkastens lassen sich Gemälde und Zeichnungen auch unterwegs anfertigen. Eine Reihe an Funktionen wie der Auswahl an 128 Pinseln lassen keine künstlerischen Wünsche offen.

Mithilfe der spaßigen App «Kevinometer», lässt sich zeigen, wie sehr ein Name aus der Mode geraten ist. Ob bestimmte Vornamen öfter mit Vorurteilen assoziiert werden und wie häufig sie insgesamt vorkommen, ist ebenso zu erfahren. Grundlage der Informationen ist unter anderem eine Analyse aus 60 000 Namen. Für 99 Cent können Nutzer ihren Lieblingsnamen überprüfen.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,99 2 Threema Threema GmbH 2,99 3 Enlight Lightricks Ltd. 3,99 4 The Escapists Team17 Software Ltd 3,99 5 7 Min Workout - 7-Minuten-Trainingseinheit Fitness Guide Inc 2,99 6 Facetune Lightricks Ltd. 3,99 7 Scanner Pro - Dokumente & Rechnungen als PDF, OCR Readdle 3,99 8 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 9 Kevinometer Knud Bielefeld 0,99 10 Scanner für mich - PDF-Scanner für Dokumente Apalon Apps 4,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 2 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 3 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 4 YouTube - Videos, Clips & Musik ansehen und teilen Google, Inc. kostenlos 5 Google Maps - Navigation, Bus & Bahn Google, Inc. kostenlos 6 Messenger Facebook, Inc. kostenlos 7 Bitmoji - Your Personal Emoji Bitstrips kostenlos 8 Facebook Facebook, Inc. kostenlos 9 eBay Kleinanzeigen - Kostenlos. Einfach. Lokal. Marktplaats BV kostenlos 10 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 ADAC Camping- und Stellplatzführer 2017 ADAC Verlag GmbH 4,99 3 The Escapists Team17 Software Ltd 3,99 4 GoodNotes 4 - Notizen & PDF Time Base Technology Limited 0,99 5 Scanner für mich - PDF-Scanner für Dokumente Apalon Apps 4,99 6 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 5,99 7 Duet Display Duet, Inc. 9,99 8 Mathe mit dem Känguru für iPad Hanser Verlag 1,99 9 PDF Expert 5 - PDF-Formulare & Anmerkungen Readdle 9,99 10 Scanner Pro - Dokumente & Rechnungen als PDF, OCR Readdle Inc. 3,99

Meistgeladene iPad-Apps