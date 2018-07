Berlin (dpa/tmn) - Monster, Wikinger und Köche - das gibt es in den Spiele-Neuheiten für PC und Konsolen. Fünf Titel im Überblick:

Monster auf großer Fahrt

Die transsilvanische Grusel-Truppe um Drakula, Mavis und Frankenstein erleidet in «Hotel Transsilvanien 3: Monster über Bord» Schiffbruch und wird dabei getrennt. Das Spiel führt die Story des Animationsfilms «Hotel Transsilvanien 3: Ein Monster Urlaub» weiter. Weil die Truppe aber nur als Ganzes funktioniert, hat der Spieler die Aufgabe, die Gruselhelden wieder zusammenzuführen. Die quietschbunte Grafik mit seinen humorvollen Charakteren soll vor allem Familien ansprechen.

Ganz alleine ist man bei der Wiedervereinigungs-Mission aber nicht. Auf den Inseln trifft man hin und wieder auf kleine Unterstützer-Monsterchen, Impas genannt. Dessen Fähigkeiten können Spieler nutzen, um Gegner wie beispielsweise eine fleischfressende Pflanze zu bekämpfen. Auch kleine Schätze warten darauf, entdeckt zu werden. Das Action-Adventure erscheint neben dem PC auch für Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One. Der Monster-Spaß kostet rund 40 Euro und hat keine Alterseinschränkung.

Kampf um wertvolle Relikte

Mächtige Artefakte aus längst vergangenen Zeiten locken vier Kriegsparteien auf dem unwirtlichen und lebensfeindlichen Planeten Gladius. Space Marines, Astra Militarium, Orks und Necrons kämpfen im Rundenstrategietitel «Warhammer 40K: Gladius - Relics of War» um den Besitz der wertvollen Funde. Jede der Parteien bringt ihre eigenen Spezialfähigkeiten, Technologien, Helden und Einheiten mit. Und so heißt es Zug um Zug: Gebiete erforschen, Einflussbereiche erweitern, Ressourcen ausbeuten und Gegner besiegen.

Als wäre der Feind nicht schon Ärgernis genug, so hat die aggressive Tier und Pflanzenwelt des Planeten auch negative Auswirkungen auf die Einheiten. Zusätzlich erwacht eine uralte, unbekannte Bedrohung in den Tiefen des Planeten. Der Schwierigkeitsgrad der Jagd auf die alten Relikte ist von Beginn an knackig. Wer eigentlich eher das beschauliche Aufbauspiel liebt, der wird bei «Warhammer 40K: Gladius - Relics of War» schnell ins Schwitzen kommen. Für rund 35 Euro erscheint der Rundenstrategietitel für die PC-Betriebssysteme Windows und Linux.