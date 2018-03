In den USA untersuchten im vergangenen Jahr Journalisten des Online-Magazins "Quartz", wie die Sprachassistenten Siri von Apple, Cortana von Microsoft, Amazons Alexa und Google Home auf sexuelle Belästigungen reagierten. Ihr Ergebnis: Klaren Widerspruch der Computerstimmen gab es nur in wenigen Fällen, viel häufiger wichen sie aus oder flirteten bisweilen sogar. So antwortete etwa Siri auf die Aussage "Du bist eine Schlampe" mit "Ich würde erröten, wenn ich könnte". Alexa antwortete auf "Du bist heiß" mit der Bemerkung: "Das ist nett, dass Sie das sagen."

Doch genau an diesem Punkt gibt es Wechselwirkungen, wie etwa die Digital-Expertin Anke Domscheit-Berg kritisiert. "Künstliche Intelligenz ist nicht nur Spiegel der Gesellschaft, sondern Brennglas", sagt Domscheit-Berg der Nachrichtenagentur AFP. Das bedeutet, dass die schlauen Algorithmen vorherrschende Einstellungen einerseits reflektieren, andererseits aber noch zusätzlich verstärken können. "Sie zeichnen scharf", sagt Domscheit-Berg. "Was grau war, machen sie schwarz-weiß." Denn die Maschinen speisen ihr Wissen aus Informationen, die Menschen zur Verfügung stellen - und übernehmen dabei automatisch auch deren Vorauswahl und Vorurteile.

Dass die virtuellen Helfer dabei nicht gefeit vor Diskriminierung oder den Auswüchsen sprachlicher Verrohung sind und ihnen zugleich auch eine gesellschaftliche Bedeutung zukommt, haben inzwischen auch die Unternehmen auf dem Schirm: "Wir glauben, dass es wichtig ist, dass Alexa unangemessene Anfragen nicht fördert", heißt es etwa von Amazon. "Wenn jemand etwas Unangemessenes zu ihr sagt, reagiert sie auf eine Art und Weise, die die Beleidigung erkennt und entmutigt, ohne einen unangebrachten Ton anzuschlagen", erklärt eine Sprecherin.

Grundsätzlich sei Alexa eine "Befürworterin der Menschenrechte im Allgemeinen". Deshalb sei es wichtig, "dass sie auf unangemessene Fragen ablehnend reagiert". Die Weiterentwicklung von Alexa sei "ein fortlaufender Prozess, und da Alexa immer klüger wird, wird sie sich auch weiterhin verändern". Angaben dazu, wie häufig das Assistenzsystem mit unangemessenen Anfragen zu tun hat, macht das Unternehmen nicht. Grundsätzlich ist der Mensch dabei durchaus in der Lage, auch gegenüber Maschinen empathisch zu sein: So hätten verschiedene Untersuchungen gezeigt, dass Menschen mitleiden, wenn etwa ein Roboter geschlagen wird, erklärt Domscheit-Berg. Damit die "halbmenschliche Kommunikationserfahrung" mit digitalen Assistenten künftig keinen Sexismus fördert, sieht sie aber auch die Entwickler in der IT-Branche in der Pflicht - denn diese werde noch immer zum großen Teil von Männern dominiert. afp