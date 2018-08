Doch obwohl es Zukunftsmusik ist, sollte man 8K nicht weglächeln. Die hohe Auflösung hat durchaus Vorteile. Die Fernsehzuschauer wollen laut Zahlen des Branchenverbandes gfu immer größere Bildschirme mit 55 Zoll und mehr. Das Problem: In normalen Wohnungen und Häusern gibt es selten genug Platz für ausreichenden Sitzabstand. Denn sitzt man zu nah am 4K-Bildschirm, wirkt selbst die eigentlich hohe Auflösung pixelig. 8K mit der vierfachen Pixelmenge soll das beheben. Das Plus an Pixeln schafft hier eine bessere Bildqualität auf dem größeren Bildschirm, ohne dass man weiter von ihm entfernt sitzen müsste. Bis es soweit ist, steckt Potenzial in den aktuellen 4K-Modellen. Hier gibt es Detailverbesserungen bei Herstellern wie Metz, Loewe oder Philips - zum Beispiel bei der Farbdarstellung, der Helligkeit oder beim Klang. Sony zum Beispiel setzt mit seinem Bildprozessor X1 in den LCD- und OLED-Spitzenmodellen ZF9 und AF9 auf detailgetreue Bilddarstellung, sehr helle Weiß- und sehr dunkle Schwarzwerte. TV-Geräte-Käufer sollten allmählich auch auf die Helligkeit der Bildschirme in der Einheit Nit schauen. Je höher, desto heller und besser gilt hier. Das ist zum Beispiel für die Darstellung von HDR-Filmmaterial wichtig. Dahinter steckt die Anzeige von größeren Kontrasten und Farbräumen, also insgesamt ein besseres Bild mit mehr Details. Hier wird es für Käufer gerade einfacher. Im Kampf der Standards gewinnt neben dem zum Beispiel von LG genutzten DolbyVision Samsungs HDR10+ an Boden. Panasonic und Philips wollen bei neuen Geräten auf den offenen Standard setzen, manche bereits verfügbaren Panasonic-Geräte sollen per Firmwareupdate nachgerüstet werden. Updates gibt es auch bei LG. Auch hier steht zwar am Messestand ein großes 8K-Display. Es soll aber nur zeigen, dass 8K auch mit LGs OLED-Technik funktioniert. Momentan sehe man dafür noch keinen Markt, heißt es auf Nachfrage. Die eigentliche IFA-Neuheit heißt Sprachsteuerung: Alle neueren LG-Fernseher der ThinQ-Reihe werden bis Ende 2018 mit dem Google Assistant ausgestattet, zusammen mit LGs Assistenten Cloi soll eine komplette Sprachsteuerung des Fernsehers möglich werden. Kommandos wie «Schalt um auf Arte» oder «Schalte auf einen Sportsender» funktionieren am Messestand schon gut, auch Nahverkehrsverbindungen oder Reisetipps können per Sprachbefehl in die Fernbedienung auf dem großen Bildschirm angezeigt werden. Auch Philips und Metz setzen bei ihren Android-TV auf den Google Assistant, Grundigs zwei TV-Spitzenmodelle haben Amazons Alexa.

Einen interessanten Beitrag zur TV-Landschaft gibt es von Technisat. Ihr in Deutschland gefertigter UHD-Empfänger Sonata1 ist gleichzeitig eine Soundbar. Sie soll das Problem lösen, dass Flachbildfernseher öfters auch flachen Sound haben. Der Empfänger mit Satelliten-, Kabel- und DVB-T2-Receiver kann an jeden Fernseher, Beamer oder Bildschirm angeschlossen werden. So lassen sich für 999 Euro neue Funktionen und Empfangswege oder besserer Klang auch bei älteren Geräten nachrüsten. Ein weiter Trend beim TV: Der Fernseher wird mehr und mehr unsichtbar oder wirkt im Raum weniger wie ein technisches Gerät. Das erreichen die Hersteller durch ein verändertes Design, indem sie zum Beispiel Bildschirm und Empfangseinheit trennen, so dass die schwarze Kiste mit den ganzen Kabeln im Schrank bleibt und das Display über nahezu durchsichtige Kabel verbunden wird. Spezielle Anzeigemodi wie Samsungs QLED Ambient bilden auf dem TV-Display die umgebende Wand ab. Wird der Fernseher gerade nicht genutzt, wirkt er wie die Tapete oder zeigt Informationen wie Uhrzeit, Kalender oder Nachrichten an.