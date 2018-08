Dass einzelne Personen, Personengruppen oder das deutsche Volk in seiner Gänze zu jedem deutschen Gerichtsurteil Beifall zu spenden hätten, ist im Westen Deutschlands seit dem 23. Mai 1949 nicht mehr vorgesehen. Selbstverständlich erlaubt die freiheitlich-demokratische Grundordnung den Hinweis an Gerichte, dass es dem Erhalt des Rechtsfriedens im Land nicht zuträglich ist, wenn Rechtsempfinden und Rechtsprechung komplett auseinander klaffen. Und genauso selbstverständlich ist es einer Demokratie vom Volk gewählten Politikern nicht verboten, sich kritisch zu den Folgen von Urteilen zu äußern, die ein Gericht im Namen des gleichen Volkes spricht.

Dass die Präsidentin des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofs darin einen Konflikt zwischen den Staatsgewalten erblicken will, sei ihr unbenommen. Aber es kann nicht davon ablenken, dass im Fall Sami A. viele Köche den Brei verdorben haben. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), der die mögliche Missverständlichkeit seiner sinngemäßen Äußerung gegenüber der „Rheinischen Post“ am Freitag bedauert hat, Richter sollten im Blick haben, wie sich ihre Entscheidungen zum Rechtsempfinden der Bevölkerung verhalten, gehört übrigens nicht dazu.

Dass das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen seinen Beschluss ganz offenkundig nicht mit der Dringlichkeit an das Bamf und das Ausländeramt in Gelsenkirchen übermittelt hat, die der Entscheidung nachträglich beigemessen wird, hat nicht NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) zu verantworten, sondern das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) es trotz seiner vollmundigen Ankündigungen nicht geschafft hat, eine tunesische Zusicherung einzuholen, dass Sami A. in seinem Heimatland keine Folter droht, ist ebenfalls kein Versagen der NRW-Landesregierung.

Dass nun ausschließlich eine Debatte darüber vom Zaun gebrochen wird, welche Staatsgewalt sich wie zu welcher anderen äußern darf, ist bei allem Respekt vor der Wichtigkeit von rechtsstaatlichen Verfahrensfragen nun wirklich nicht das vordringlich zu lösende Problem. Im Ergebnis droht Deutschland die Rückkehr eines islamistischen Gefährders, den Sicherheitskreise als Zeitbombe einstufen. Wer verantwortet das? Die Mehrheit der Deutschen wird sicherlich kein Gericht fragen, ob sie dazu eine Meinung haben darf.