Shalom, Frieden, lautet der israelische Gruß. Doch Israel hat in den 70 Jahren seiner Existenz keinen Frieden gehabt. Und wird ihn sobald nicht bekommen. Wenn überhaupt.

Das liegt zuallererst an seinen arabischen Nachbarn, die diesen Staat, den einzigen demokratischen in der Region, nicht akzeptieren, ja hassen. Das Bild des jungen Syrers, der mitten in Berlin einen ebenso jungen Israeli mit dem Gürtel schlägt, weil der die Kippa trägt, brennt sich ein. Es ist das Bild eines ewigen, sich über Generationen und Grenzen hinweg fortsetzenden Konflikts. Regionalmächte wie der Iran, Saudi-Arabien und Syrien schüren ihn. Terrorgruppen wie die Hamas und die Hisbollah leben von ihm, ihre Chefs auch ganz persönlich. Aber auch die aktuelle israelische Regierung und die sie tragenden Parteien scheinen kein Interesse mehr an einem wirklichen Frieden zu haben, wie ihre Siedlungspolitik zeigt. Ein „Kriegfrieden“ scheint ihnen zu genügen.

Doch ist die Wette, dass man den Konflikt auch weitere 70 Jahre noch militärisch unter Kontrolle halten kann, äußerst riskant. Statt Konfrontation, die mit der amerikanischen Aufkündigung des Atomabkommens noch einmal zugespitzt wird, wäre gegenüber den arabischen Nachbarn und gegenüber Teheran eine Politik der Lockungen viel aussichtsreicher. Investitionen und Kooperation gegen die Anerkennung Israels als Staat und die Einstellung terroristischer Aktivitäten – das wäre ein wirklich guter Deal mit Saudi-Arabien, Iran oder Syrien. Gleichzeitig müsste Israel aber anfangen, ernsthaft einen Ausgleich mit den Palästinensern zu suchen, die Zwei-Staaten-Lösung. Das wäre ein Plan.

Doch stattdessen setzt die israelisch-amerikanische Strategie auf bedingungslose Durchsetzung der eigenen Positionen. Aktuell mit dem Umzug der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem. Wer hier so einseitig vorgeht wie derzeit die Amerikaner, der will nicht reden. Donald Trump benimmt sich damit nicht anders als all so viele Akteure in diesem Konflikt. Immer findet sich irgendeiner, der Vorwände schafft, um jeden Fortschritt zu ersticken. Um Kontakte abzubrechen, um Militäraktionen auszulösen oder um bestellte „Tage des Zorns“ auszurufen.

So setzt sich dieser elende Kriegfrieden auf ewig fort. Shalom Israel, du hast Besseres verdient. Auch bessere Freunde.