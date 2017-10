Als der unfreiwillige Kanzler der Wiedervereinigung eines abgespaltenen Landesteils mit der Bundesrepublik Deutschland das Abstimmungsergebnis zur Kenntnis nehmen musste, war er alles andere als erfreut: 96,6 Prozent Wahlbeteiligung, 67,7 Prozent gegen einen Sonderweg – und damit für den Anschluss an die Bundesrepublik. Der Kanzler hieß nicht Kohl, sondern Adenauer, der abgespaltene Landesteil war nicht die frühere DDR, sondern das Saarland.

Der 60. Jahrestag der „kleinen Wiedervereinigung“ vom 1. Januar 1957 – per Volksabstimmung gegen das von Adenauer und dem französischen Ministerpräsidenten Mendes-France ausgehandelte „Saarstatut“ durchgesetzt – blieb zu Beginn dieses Jahres ungefeiert. Während das Ganze den meisten Deutschen längst aus dem historischen Gedächtnis gefallen ist, gibt es auch nach 60 Jahren noch Saarländer, die vom „Reich“ und „den Deutschen“ sprechen, wenn sie auf die andere Seite des Flusses blicken. Innere Wiedervereinigungen dauern.

Wenn Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) in diesen Tagen erklärt, die Leute wollten, „dass Deutschland Deutschland bleibt“, um damit die Wahlergebnisse der AfD in seinem Bundesland zu erklären, so ist die Nachfrage umso bedeutender: Welche Leute, Herr Tillich? Und welches Deutschland genau meinen diese Leute?

Wer heute als Tourist nach Dresden kommt und sich dort auf den Quadratkilometer Altstadt beschränkt, der all die für ein Vermögen restaurierten Baudenkmäler beherbergt, die Frauenkirche am Neumarkt, den Fürstenzug zum Residenzschloss, das Schloss selbst und das Grüne Gewölbe, die Hofkirche, den Zwinger mit seinen Gemälde- und Porzellangalerien, die Semperoper und Brühlsche Terrasse mit dem daran gelegenen Albertinum, wird von all den fleißigen Touristen-Führern immer wieder den gleichen Abriss sächsischer Geschichte hören, der nur zwei Pole kennt.

Erster Pol: Alles Schöne und Gute verdankt Dresden August dem Starken (1670–1733), Kurfürst und Herzog von Sachsen und König von Polen-Litauen. Zweiter Pol: Dann kamen an jenem furchtbaren 13. Februar 1945 die alliierten Bomber.

Einzig in der Dresdner Hofkirche findet sich in einer Seitenkapelle ein etwas verschämter Hinweis, dass sich zwischen August dem Starken und dem 13. Februar 1945 offenbar ebenfalls deutsche Geschichte ereignet hat, und dass ein mit Mord, Blut und Toten gepflasterter Weg des Verbrechens direkt vom 30. Januar 1933 zum 13. Februar 1945 führt. Es wird Zeit, dass Stanislaw Tillich und die seit 1990 ununterbrochen in Sachsen regierende CDU „den Leuten“ mitteilen, dass die Deutsche Demokratische Republik am 3. Oktober 1990 keinem sächsischen Phantasialand, sondern gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland beigetreten ist.