Es brodelt an allen Ecken und Enden. Der neue Verfassungsschutzbericht zeichnet ein düsteres Szenario. Ob Islamisten, Rechts- oder Linksextremisten, überall wächst die Zahl der Radikalen bei parallel steigender Gewaltbereitschaft. Sicher, es gehört zum Ritual der Verfassungsschützer, jedes Jahr aufs Neue die maximale Bedrohung zu beschwören. Das schützt die eigene Existenz. Aber die beschriebene Lage entspricht auch einem gesellschaftlichen Klima, das in der Sprache und in den Handlungen verroht. Darauf müssen Politik und Behörden angemessen reagieren.

In einer freien Gesellschaft gibt es keine absolute Sicherheit, und es wird immer Menschen geben, die mit dieser freien Gesellschaft nichts anfangen können und sie deswegen bekämpfen. Der Staat muss sich gerade deshalb wappnen. Es bedarf starker Behörden und Dienste, die gut ausgerüstet sind und entsprechende Befugnisse haben. Hier muss die Politik immer wieder neu justieren – freilich mit Augenmaß. Denn nicht alles, was gewollt wird, ist auch immer nötig. Das haben die sicherheitspolitischen Debatten oft genug gezeigt. Wer übrigens immer noch die Abschaffung des Verfassungsschutzes fordert, ist naiv. Der ignoriert die Bedrohungen.

Ein Kommentar von Hagen Strauß.

Ein Phänomen sticht aus dem Bericht besonders hervor – das der „Reichsbürger“. Seit Wolfgang P. vor zwei Jahren einen Polizisten erschoss und ein Jahr später wegen Mordes verurteilt wurde, musste freilich jedem klar sein, wie groß die Gefahr ist, die von dieser Szene ausgeht. Das sind keine Spinner. Ihre Zahl wächst immens, und sie sind laut Bericht bereit zu schweren Straftaten. Das ist wenig überraschend. Zum einen bündelt sich in dieser sehr aggressiven Gruppierung die politisch extrem aufgeheizte Debatte über Asyl und Flüchtlinge. Das sorgt für Zulauf.

Auf der anderen Seite gelingt es den Behörden inzwischen aber auch, das Spektrum zu „erhellen“, wie es in der Fachsprache heißt. „Reichsbürger“ agieren nicht mehr nur im Verborgenen, sondern der Staat hat sie im Visier. Immerhin. Der Staat muss an dieser Stelle viel konsequenter als bisher vorgehen, und zwar zum Schutz der Allgemeinheit. Außerdem ist es notwendig, dass bei der Erteilung des Waffenscheins eine Abfrage beim Verfassungsschutz Standard wird. Darüber wird schon lange diskutiert, doch geschehen ist nichts. Wenn man jedoch Gefahren abwehren will, kommt man um dieses Mittel nicht herum.