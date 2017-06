In neun Tagen muss Theresa May den Ärmelkanal überqueren, um in Brüssel die Bedingungen des britischen Ausstiegs aus der EU zu verhandeln. Warum die planloseste aller britischen Premiers seit Frederick North (1732–1792, verlor die amerikanischen Kolonien) sich dazu vorher unbedingt ein fettes Leck ins Boot hauen musste, weiß niemand – aber es ist ihr gelungen. Und das dürfte auch noch nicht der Höhepunkt des politischen Unvermögens sein, mit dem Großbritanniens Konservative der EU nun seit fast einem Jahrzehnt konzentriert auf den Wecker fallen.

Das Elend der britischen Konservativen begann, wie der künftige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Donnerstag bei Twitter so treffend bemerkte, zum Schaden ihres eigenen Landes bereits 2009, als Mays Vorgänger David Cameron die EU-Abgeordneten seiner Partei zwang, die pro-europäische EVP-Fraktion zu verlassen. Was Europa und Großbritannien von da an mit Cameron erlebten, war bis zum Brexit-Referendum im vergangenen Sommer nichts als rücksichtslose Zockerei.

Da die meisten anderen europäischen Regierungschefs die Mehrheit der Briten jedoch für verantwortungsvoller und weitsichtiger als ihren Premier hielten, ließen sie Cameron gewähren. Sie brieten ihm weitere Extra-Würste, statt ihm und seinen Anhängern klar vor Augen zu führen, wie abhängig Großbritannien von Europa ist. Das war ein Fehler, wie heute alle wissen.

Da es jedoch nirgendwo einen Dummen gibt, der nicht einen noch Dümmeren hinter sich fände, wird das einstige Empire nun also von einer planlosen, sich selbst beschädigenden, mürrischen, beratungsresistenten und eigenbrödlerischen Regierungschefin in die Isolation und den Niedergang geführt, denn nichts anderes bedeutet der Brexit. May wird nachgesagt, sie habe sich im Falle eines Wahlsieges bereits auf der historischen Höhe von erfolgreichen Premiers wie mindestens Margaret Thatcher, eher aber noch wie Winston Churchill gesehen. Ihr hätte wohl wenigstens auffallen können, dass weder Thatcher noch Churchill aufgrund von Umfrageergebnissen ohne Not, ohne Plan und ohne Programm Neuwahlen vom Zaun gebrochen haben.

Parteiintern ist Theresa May jetzt abhängig von den Brexit-Hardlinern, ihre Regierung stützt sich auf eine wenig verlässliche nordirische Rechtsaußen-Partei. Diesem fragilen Bündnis wird es kaum gelingen, die massiven Struktur-Defizite der britischen Wirtschaft in Angriff zu nehmen. Das Land leidet zudem unter einer nur mäßig kaschierten Bildungs- und Ausbildungsödnis, einem komplett kaputten Staatshaushalt, einem Gesundheitssystem, das für die meisten Briten kaum noch den Namen verdient, einer schlechten Altersvorsorge und einer mangelhaften Sozialhilfe-Finanzierung mit unzureichenden Leistungen. Dass die strauchelnde Theresa May geeignet ist, irgendetwas davon in den Griff zu bekommen, glaubt außer ihr eigentlich niemand.