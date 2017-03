Wo immer ein markiger Satz zum Thema Kriminalität, Terror oder zur inneren Sicherheit gebraucht wird, ist Rainer Wendt zur Stelle. Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) hält sein Gesicht publikumswirksam in jede Kamera. Dabei repräsentiert Wendt 94 000 Mitglieder. Oliver Malchow, Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), spricht für fast doppelt so viele: 175 000 Mitglieder zählt die im DGB organisierte GdP in Deutschland.

Jetzt ist Rainer Wendt als Chef der DPolG untragbar geworden. Das sieht die Deutsche Polizeigewerkschaft zwar (noch) nicht so, doch die Affäre um die Bezahlung ihres Vorsitzenden darf nicht ohne Folgen bleiben.

Da ist zum einen die fragwürdige Praxis der Bezahlung des Vorsitzenden. Dieser wird quasi von seinem Gegenspieler, dem Land, und damit aus Steuermitteln, subventioniert. NRW hat Rainer Wendt jahrelang für eine Arbeit bezahlt, die er nicht ausgeübt hat. Und warum? Weil damit die DPolG unterstützt werden sollte, erklärte der umtriebige Gewerkschaftsboss vor laufender Kamera. Die DPolG selbst zahlt Wendt nur eine Aufwandsentschädigung. Übrigens: Die weitaus größere und bedeutsamere GdP bezahlt ihre Landesvorsitzenden aus eigenen Mitteln.

Weit schwerer noch wiegt aber eine andere Tatsache: Rainer Wendt hat vor laufender Kamera für die Sendung „Report München“ gelogen. Sehr professionell hatte er zunächst versichert, dass er nur von seiner Gewerkschaft bezahlt werde. Erst in einem weiteren Anlauf, bei einem von ihm gewünschten zweiten Interview, rückte er mit der Wahrheit heraus.

Damit nicht genug: Jetzt erklärte er, dass der danach flugs verkündete vorzeitige Ruhestand als Hauptkommissar mit seiner „persönlichen Lebensplanung“ zusammenhänge. Das mutet erst recht merkwürdig an. Schließlich kam diese Arbeit in seiner persönlichen Lebensplanung schon seit Jahren nicht mehr vor. Undenkbar, dass so jemand noch als Sprecher der DPolG ernst genommen werden kann.

Und noch jemand gerät – man ist fast geneigt zu sagen „mal wieder“ – unter Druck: NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD). Ihn habe er mit seiner Lüge schützen wollen, sagte Wendt. Der Innenminister habe die seit Jahren geübte Praxis gekannt. Die Affäre kann sich für Jäger ausweiten: Wendt ist nämlich kein Einzelfall. NRW hat weitere Gewerkschaftsbosse – womöglich rechtswidrig – unterstützt.