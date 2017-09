Das TV-Duell hat nichts verändert – und deshalb die Frage, wer Kanzler wird, entschieden. Martin Schulz hätte am letzten Sonntag haushoch gewinnen müssen, um noch etwas zu bewegen. Hat er aber nicht. Es ist bewundernswert, wie er trotzdem kämpft. Nicht nur für sich, auch für seine Partei, die SPD. Wenn die so schlecht abschneiden sollte, wie die letzten Umfragen verheißen, stünde sie schon am 24. September, 18.01 Uhr, mitten in der Zerreißprobe. Dann käme alles auf den Prüfstand. Das Personal und das Programm. Was schade wäre, denn eigentlich ist die SPD so geschlossen, wie lange nicht mehr. Eine Neuauflage der großen Koalition würden die Mitglieder verweigern. Mobilisierung ist jetzt alles bei den Sozialdemokraten. Aber wofür, werden sich die Anhänger fragen. Für die Opposition? Für nochmal Groko?

Die Grünen sind in der gleichen Bredouille. Vier Parteien kämpfen um Platz Drei, und sie sind die schwächste von allen. Umwelt ist gerade nicht Mode, trotz der Diesel-Skandale und der Hurrikane. Auch bei den Grünen werden, wenn es so kommt, wie die Umfragen verheißen, am 24. September die Fetzen fliegen. Und auch sie würden ausgerechnet in dieser Phase großer Schwäche vor der Frage stehen, ob sie zusammen mit der verhassten FDP und der Union in einer „Jamaika“-Koalition regieren wollen. Auch bei den Grünen würde sich ein Großteil der Basis querstellen.

Große Koalition oder Jamaika sind aber die beiden einzigen Möglichkeiten, die es überhaupt rechnerisch und politisch beim derzeitigen Stand noch gibt. Einer muss springen. Oder gelingt den Wahlkämpfern beider Parteien in den verbleibenden zwei Wochen doch noch ein Swing? Während viele Tausende ihre Stimme per Briefwahl schon abgegeben haben, sind gleichzeitig noch über 40 Prozent der Wähler unentschieden. Das ist einerseits ein Hoffnungsschimmer für Schulz. Es gibt andererseits aber keinen Grund, warum diese 40 Prozent sich anders verteilen sollten, als die Bürger mit großer Konstanz seit Wochen in den Meinungsbefragungen angeben: Etwa 37 Prozent für die Union, etwa 22 Prozent für die SPD, etwa acht Prozent für Grüne, jeweils etwa neun Prozent für FDP und Linke, etwa zehn Prozent für die AfD. Die verändert sich als einzige - nach oben. Die AfD spielt mit Provokationen und spricht immer offener die ganz Rechten im Land an. Die Scham ist weg.