Die Welt hat mit #MeToo mal wieder einen neuen Hashtag gegen sexuelle Belästigung – und wieder fühlen sich Tausende Männer aufgefordert, ihre Verunsicherung und Verärgerung darüber kundzutun. Was, wenn die Hand am Hintern nur ein Versehen, das per Messenger gesendete Schwanzbild als Scherz unter Kollegen und der Pfiff auf offener Straße als nettes Kompliment gemeint war? Man mit Doppel-N ist verschnupft, genervt, verunsichert gar, weil Frauen ihm unter die Nase reiben, dass sie das alles – angeblich – nie gewollt haben.

Dass sie als verletzend, nervig, demütigend und bedrohlich empfinden, was ihm doch so viel Spaß gemacht und Bestätigung gegeben hat. Wie soll er sich nun je wieder sicher fühlen in seiner Rolle? Wie jemals wieder den Mut aufbringen, sich einer Frau zu nähern?

Und überhaupt: Er war es nicht! Er hat meist nicht gepfiffen, nie gegrapscht und nur ganz selten Bemerkungen gemacht, die man auch missverstehen könnte. Das Problem kann doch also kein so großes sein.

Tausende von Einträgen, in denen unter #MeToo oder #notokay von Belästigungen und Übergriffen berichtet wird: Beweise weiblicher Überempfindlichkeit und feministischer Hysterie. Aber doch irgendwie unangenehm . . .

Beinahe fühlt er sich als Opfer. Fehlinterpretiert und missverstanden. In die Ecke gedrängt. Wie soll man – mit Doppel-N – sich bloß dagegen wehren? Wie soll man erklären, dass man das so nicht will, weil es nervig und verletzend ist, wenn Grenzen überschritten werden? Demütigend findet er diese Geschichten. Eine Zumutung. Und das auch noch in aller Öffentlichkeit.

Es ist nicht ungefährlich, hier lautstark zu widersprechen angesichts der weiblichen Übermacht, die nur auf ein Opfer wartet. Sie könnten über ihn herfallen, ihn bloßstellen und erniedrigen, wenn er sich wehrt. Vielleicht begreift er jetzt ein bisschen, wie sie sich anfühlen: die Hände am Hintern, die Pfiffe und die Schwanzbilder. Und vielleicht begreift er irgendwann sogar, dass es Verletzenderes, Nervigeres, Demütigenderes und Bedrohlicheres gibt als einen neuen Hashtag.

Julia Niemeyer ist Chefredakteurin und Herausgeberin der Deister- und Weserzeitung (dewezet.de) in Hameln.