Mit Verlaub, wer ist Alijew? Irgendeiner dieser Despoten, die das bisschen Vermögen ihrer Völker verprassen. Natürlich muss man mit ihm reden, schon weil er in Aserbeidschan regiert, was im Südkaukasus liegt, der eine Art politischer Erdbeben-Gürtel ist. Dazu kommen die Rohstoffe. Aber reden um jeden Preis?

Noch nie hat sich die Kanzlerin vorschreiben lassen, wer mit ihr reist. Das ist ein Prinzip und auch eine Frage des Stolzes. Und dass sie sich vor Bundestagsabgeordnete stellt, die frei gewählt sind, also das Volk repräsentieren, ist das zweite Prinzip.

Eine Südkaukasus-Reise ist immer eine Reise mit vielen Stolperfallen. Die erste hat die Kanzlerin schon ins Straucheln gebraucht, noch bevor es losgegangen ist. Merkel hätte den Besuch in Aserbeidschan absagen müssen, nachdem der CDU-Abgeordnete Weiler von Alijew aus nichtigem Anlass ausgeladen wurde. Sie hätte sich an dieser Stelle prinzipienfest zeigen müssen. Das geht aus Gründen der Staatsräson nicht immer, aber bei einem Land, dass gerade mal ein Hundertstel der Wirtschaftskraft Deutschlands aufbringt, geht es ganz sicher.

Die nächste Falle lauert bei ihrem Besuch in Armenien. Die Kanzlerin wird dort an der Gedenkstätte für den Völkermord der Türken an den Armeniern einen Kranz niederlegen. Aber wird sie „den Vorgang“ (Kanzleramt) auch beim Namen nennen, also als Völkermord bezeichnen? So wie es der Bundestag 2016 in seiner Resolution nach langer Debatte getan hat? Oder wird sie mit Rücksicht auf den türkischen Präsidenten Erdogan das Wort umschiffen?

Dann hätte sie schon gegenüber dem zweiten Despoten der Region einen Knicks gemacht. Nur noch einmal zur Klarheit: Von der deutschen Kanzlerin ist hier die Rede. Nicht von Österreichs Außenministerin, die am vergangenen Wochenende ein devotes Tänzchen mit Wladimir Putin gewagt hat und dabei vor ihm niederkniete.